George Clooney, cos’ha vomitato su Elisabetta Canalis: “lo faceva sempre” | La rivelazione dopo tanti anni

A distanza di anni è arrivata la dichiarazione su Elisabetta Canalis più inaspettata di sempre: ecco le parole di George Clooney.

La nota soubrette italiana e il famoso attore di Hollywood hanno avuto una lunga e intensa relazione, che purtroppo non è andata come avrebbero sperato. A quanto pare, dopo tanto tempo dalla loro rottura, la star del cinema americano ha confessato qualcosa di davvero inaspettato.

Scopriamo che cosa ha detto George Clooney sull’ex velina mora di Striscia La Notizia, con cui ha avuto una storia d’amore durata dal 2009 e il 2011.

A quanto pare è questo il vero motivo per cui Elisabetta Canalis e la stella del cinema americano si sono detti addio per sempre, e hanno deciso di prendere strade completamente diverse.

George Clooney, la dichiarazione inaspettata su Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis e George Clooney si sono conosciuti oltre dieci anni fa a un evento organizzato dal noto brand di moda Belstaff. Tra i due personaggi celebri è scattata la scintilla. Belli, facoltosi, famosi e all’apice del successo: sembravano destinati a incontrarsi, e a stare insieme per sempre. Anche se non sono mai convolati a nozze, l’attore di Hollywood e la soubrette sarda hanno vissuto a strettissimo contatto per oltre due anni, e hanno dato vita relazione di coppia romantica, che ha fatto sognare ad occhi aperti i fan di entrambi. La loro storia d’amore sembrava la classica favola romantica moderna, ma purtroppo poi l’incantesimo si è spezzato.

Quando Elisabetta Canalis e George Clooney hanno annunciato che non sarebbero rimasti assieme, è stato chiaro a tutti che l’happy end era ormai solo un miraggio, ma non tutti sono riusciti a comprendere i motivi dell’addio. A distanza di tempo però George Clooney ha deciso di alzare il sipario sulla loro relazione sentimentale.

I veri motivi dell’addio

A quanto pare, in un’intervista inedita George Clooney ha affermato di aver conosciuto un’altra Elisabetta Canalis, diversa da quella che aveva immaginato all’inizio della loro storia d’amore. L’ex velina mora di Striscia La Notizia, stando a quanto ha dichiarato l’attore, era molto vanitosa e a lui questo lato del suo carattere non piaceva.

George Clooney ha anche aggiunto: “Lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita” e ha ammesso, con affetto, che la soubrette lo faceva sempre ridere. I due hanno continuato ad avere rapporti civili e anche se non stanno più insieme, conservano un bel ricordo l’uno dell’altra.