Mulino Bianco, non indovineresti mai quali sono i biscotti più venduti: eppure non sono neanche i più buoni

Questi li adorano tutti: sono i più venduti della Mulino Bianco.

Sebbene ognuno faccia colazione come preferisce e oggi anche in Italia stiano aumentando le persone che si svegliano con la voglia di uova, bacon e pane tostato, in realtà la colazione all’italiana per eccellenza è quella che prevede latte e biscotti, oppure latte e cereali. La tradizione italiana, infatti, vuole che la base del primo pasto della giornata sia quella del latte e del caffè, da accompagnare a qualche dolce che apporti le giuste calorie.

In merito ai biscotti, anche qui c’è chi preferisce quelli secchi e chi invece non potrebbe mai e poi mai rinunciare a quelli burrosi, magari ripieni di cioccolato o di marmellata, dolci e sazianti. Una delle marche più famose in Italia in merito ai biscotti è quella della Mulino Bianco, che offre molte specialità diverse a seconda delle proprie preferenze.

Oggi vi sveliamo quali sono i biscotti della Mulino Bianco più venduti in Italia. Nonostante per molti non siano assolutamente i più buoni, effettivamente le vendite parlano chiaro e li attestano come i preferiti per le colazioni italiane.

I biscotti del Mulino Bianco più venduti in Italia

I consumatori hanno confermato che i biscotti più amati dai consumatori italiani sono le Macine della Mulino Bianco, perfette per la prima colazione grazie alla panna che contengono. In seconda posizione secondo l’articolo de Il Post si collocano i Pan di Stelle, pieni di cioccolato e guarniti di una glassa di stelline di zucchero. Introdotti nel 1983, hanno fatto la fortuna della linea dolciaria e ne sono diventati un marchio quasi a sé.

Le macine son state introdotte un anno dopo i Pan di Stelle e, dalla loro uscita fino ad oggi, hanno conquistato i palati di grandi e piccini. Assorbono benissimo il latte e il caffelatte e, per i più golosi, sono ottimi da mangiare in coppia, con una gustosa farcitura di Nutella nel mezzo.

Gli altri in classifica

Oltre alle Macine e ai Pan di Stelle, altri biscotti molto amati sono gli Abbracci, nati nel 1987 e i Molinetti, tra i primi cinque ideati e prodotti dalla Mulino Bianco. Nati come biscotti di pasta frolla rettangolari con un mulino stilizzato sopra, nel 2003 si sono trasformati nei frollini con farina di grano saraceno, farina di fiocchi d’avena e zucchero di canna.

Molto apprezzati anche i Tarallucci, così come i Galletti: entrambi piuttosto dolci, tengono bene nell’inzuppo e, come per le macine, questa caratteristica si è rivelata vincente.