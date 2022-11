Giornata mondiale Diabete, Poggio Mirteto: screening gratuito domenica 13 novembre

Il Lions Club Poggio Mirteto Farfa Cures, in collaborazione con il Comitato della Bassa Sabina della Croce Rossa Italiana, ha organizzato una giornata di screening gratuita per la popolazione con il patrocinio del Comune di Poggio Mirteto.

I Lions Club vicini al sociale

I Lions Club sono notoriamente e per vocazione vicini al sociale e alla collettività, afferma l’Avv. Angelo David D’Ambrogio (presidente del Club Sabino), e con questa attività interamente gratuita abbiamo voluto contribuire in maniera seria ad una importante attività di screening e monitoraggio della popolazione, fondamentale per il Sistema Sanitario Nazionale.

La Giornata Mondiale del Diabete si tiene ogni anno il 14 novembre (giorno che coincide con la data di nascita di Frederick Banting, co-scopritore nel 1922 dell’insulina) ed è stata ideata dalla Federazione Internazionale del Diabete (IDF) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1991.

Gli sforzi dei Lions per aiutare a controllare e curare il diabete e le relative complicanze, come la perdita della vista, sono iniziati nel 1987 e da allora, ricorda D’Ambrogio, non sono mai cessati.

“I fattori di rischio sono alti e le conseguenze del diabete di tipo 2 sono molto importanti, affermano i dottori Alessandro Trucchi e Stefano Ciavatti (anch’essi soci del Lions Club), e possono portare complicanze sia a breve termine (come iperglicemia e ipoglicemia) che a lungo termine, gravemente invalidanti o addirittura mortali, a carico di occhi, reni, sistema cardiovascolare e sistema nervoso”.

Dello stesso avviso anche i soci Donateo e Rizzuti (titolari delle farmacie di Poggio Mirteto, Montopoli di Sabina e Casperia) che, per l’occasione, metteranno a disposizione dei sanitari volontari i kit test per effettuare l’attività di screening gratuita.

“Ecco, dunque, l’importanza di questa importantissima iniziativa che riflette la vicinanza alla comunità e al territorio, sempre voluta – sottolinea D’Ambrogio – dal Lions Club Poggio Mirteto Farfa Cures che mi onoro di presiedere”.

L’appuntamento, quindi, è per domenica 13 novembre 2022 dalle ore 10 presso la Piazza Martiri della Libertà, nel Comune di Poggio Mirteto.

© Riproduzione riservata