Qui dentro non voglio più starci | Bomba al Grande Fratello: addio scioccante, pubblico sconvolto

Clamorosa svolta al Grande Fratello. L’annuncio davanti alle telecamere rischia di stravolgere gli equilibri all’interno della casa

La diciannovesima edizione del Grande Fratello è iniziata da appena un mese ma le sorprese e i colpi di scena non sono mancati. Dopo le prime due settimane più spumeggianti e briose, in questo momento a farla da padrone sono i primi intrecci amorosi all’interno della Casa.

In queste ultime puntate i riflettori sono stati accesi soprattutto sulla potenziale relazione in erba tra Shaila Gatta e Javier Martinez e i primi problemi emersi nel rapporto tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes.

A farne le spese sono i single che non hanno alcun interesse di natura sentimentale e che ora segnano il passo. Personaggi che hanno vissuto da protagonisti all’inizio ora sono finiti ai margini del reality. Qualcuno di loro, a sorpresa, starebbe pensando seriamente di abbandonare il gioco.

C’è dunque il rischio concreto che il cast dei concorrenti del Grande Fratello si assottigli nei prossimi giorni a causa di qualche autoesclusione? Si tratta di un’eventualità tutt’altro che remota, a giudicare da alcune clamorose dichiarazioni delle ultime ore.

Bomba al Grande Fratello, un concorrente non ne può più: l’addio è imminente

Le dinamiche che hanno preso piede all’interno della Casa non piacciono per niente a una coinquilina appartenente alla categoria dei VIP. Stiamo parlando dell’ex cantante dei Gazosa, Jessica Morlacchi, che dopo appena un mese all’interno del bunker sembra non poterne più.

Ed è lei stessa a spiegare le ragioni di una decisione che starebbe maturando abbastanza in fretta. Lo ha fatto nel corso di una conversazione avuta con Lorenzo Spolverato, in cui la Morlacchi si è lasciata andare a una clamorosa confessione.

Shock al Grande Fratello, la celebre cantante se ne va: “Non resto più qui”

“Me ne voglio andare Lore. Qui è solo una gran noia, sto tutto il tempo ad ascoltare i cavoli degli altri di cui non mi importa proprio nulla. Mi annoio e non mi interessa nulla di quello che succede“.

Parole che non lasciano dubbi, rafforzate da un confronto con Clayton: “Non riesco a stare qui ad ammalarmi. Diventare matta con queste persone che non mi interessano minimamente, fuori ho molte cose importanti. Come mai ho scelto di venire qui dentro? Non pensavo ci fossero persone così. Qui è tutto falso, fuori frequento brave persone, oneste e sincere. Una noia pazzesca“.