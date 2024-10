Truffa online, se vedi questo prefisso non rispondere | Ti spolpano il conto senza che lo sai

Attenzione, se vedi questo prefisso non rispondere o vedrai il tuo conto svuotarsi. Una nuova truffa è pronta a colpire.

Tra le App di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo vi è senza dubbio Whatsapp. Questa famosa piattaforma permette alle persone di potersi mettere in contatto tra loro, in qualsiasi momento, indipendentemente dal luogo in cui ci si trovi. L’importante è avere una connessione dati.

Whatsapp ha sicuramente accorciato le distanze, consentendo agli utenti non solo di inviare messaggi di testo ma anche foto, documenti, note vocali e video. Insomma una vera e propria rivoluzione nel campo delle comunicazioni.

Sono pochissimi i paesi del mondo dove vengono scelte altri applicazioni per sentire qualcuno e non è di certo l’Italia. Proprio per la sua notevole importanza e la sua frequenza di utilizzo, è bene conoscere gli eventuali rischi a cui si potrebbe incorrere.

Purtroppo, il fenomeno delle truffe negli ultimi anni è aumentato di parecchio arrivando a colpire anche gli strumenti che utilizziamo più spesso tra cui Whatsapp. Una nuova truffa infatti, sta colpendo moltissimi utenti ignari di quello che si nasconde. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Attenzione alla nuova truffa Whatsapp

Quello che sta accadendo ultimamente è veramente molto particolare oltre ad essere allarmante. Un messaggio molto strano si starebbe diffondendo tra le chat in questi ultimi mesi.

Moltissime sono state le persone che hanno cercato di comprendere cosa fosse, ma molte di queste, sono rimaste coinvolte in una vera e proprio truffa. Si tratta di un inganno al quale è facile credere. Questi messaggi provengono da prefissi stranieri.

Attenzione a questi numeri, i messaggi sono delle truffe

E’ bene innalzare il grande di attenzione se non si vuole vedere il proprio conto svuotato. Nel dettaglio i messaggi che stanno arrivando, sono amichevoli e provengono da numeri stranieri. Bisogna prestare la massima accortezza a questi prefissi: +62 (Indonesia), +370 (Lituania), +223 (Mali), +84 (Vietnam), +60 (Malesia). Secondo quanto riportato, sono diversi gli utenti di WhatsApp che si sono ritrovati di fronte ad un messaggio dal contenuto molto semplice.

Il truffatore che si nasconde dietro questi messaggi, inizia la conversazione in maniera molto confidenziale, scrivendo ad esempio : “Ciao“, “Come stai?“, “Ciao, ti disturbo?“. In questo modo, riesce ad avvicinarsi la vittima facendole credere che vi sia una conoscenza in realtà è solo pronto a proporle degli investimenti o delle modalità utili per guadagnare. Chiaramente, tutto questo non è altro che una truffa, i metodi proposti sono solo un modo per imbrogliare l’utente che ha cominciato a fidarsi. Ricordatevi quindi di stare molti attenti e fidarvi solo dei numeri che conoscete.