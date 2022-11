Sono in tutto trentanove le nomine con le quali è completato il governo di Giorgia Meloni. 31 sottosegretari, 8 viceministri. Un risultato figlio di una trattativa tra i partiti che compongono la maggioranza.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Nello specifico sono 17 le poltrone assegnate a Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione; seguono Lega e Forza Italia con 11. 2 poltrone invece per Noi Moderati di Maurizio Lupi, che segnano il ritorno al governo di Vittorio Sgarbi, in qualità di sottosegretario alla Cultura. Maria Tripodi invece, deputata calabrese, è stata nominata sottosegretaria agli Esteri, dopo lo stop di Mangialavori.

Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi

9 i dicasteri rimasti senza sottosegretari e viceministri. Quello alla Pubblica Amministrazione, agli Affari regionali e le Autonomie, alla Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, al Turismo, alla Disabilità, agli Affari Europei e attuazione del Pnrr, allo Sport, al Sud e alle politiche del Mare, alle Riforme.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze avrà tre sottosegretari, uno per partito di maggioranza, che si aggiungono al ministro Giancarlo Giorgetti, a sua volta sarà affiancato da Maurizio Leo, vice di Fratelli d’Italia.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti

Torna a ricoprire il ruolo di sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. Nel 2018 aveva ricoperto lo stesso ruolo. Ritorna invece dopo più di un anno anche Claudio Durigon. Il leghista in qualità di sottosegretario al Lavoro, dopo aver occupato la stessa poltrona per il dicastero dell’Economia, nel governo Draghi.



“Ho fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare oltre che nel settore specifico” ha dichiarato Giorgia Meloni in un messaggio interno – “Saranno molti i ruoli assegnati a Fratelli d’Italia e coordinandomi con i presidenti dei gruppi li indicherò seguendo criteri analoghi“.

il Premier Giorgia Meloni

Ecco l’elenco completo

ESTERI

Edmondo Cirielli (FdI) viceministro agli Esteri;

Giorgio Silli (Noi Moderati) sottosegretario agli Esteri;

Maria Tripodi (FI) sottosegretario agli Esteri;

INTERNI

Nicola Molteni (Lega), Emanuele Prisco (FdI) e Wanda Ferro (FdI) sottosegretari all’Interno;

GIUSTIZIA

Francesco Paolo Sisto(FI) viceministro alla Giustizia;

Andrea Delmastro Delle Vedove(FdI) e Andrea Ostellari (Lega) sottosegretari alla Giustizia;

CULTURA

Vittorio Sgarbi (Rinascimento) sottosegretario alla Cultura;

Lucia Borgonzoni (Lega) sottosegretario alla Cultura;

Gianmarco Mazzi (FdI) sottosegretario alla Cultura;

DIFESA

Isabella Rauti (FdI) e Matteo Perego (FI) sottosegretari alla Difesa;

ECONOMIA

Maurizio Leo (FdI) viceministro dell’Economia;

Lucia Albano (FdI), Federico Freni (Lega) e Sandra Savino (FI) sottosegretari all’Economia;

AGRICOLTURA

Patrizio Giacomo La Pietra (FdI) e Luigi D’Eramo (Lega) sottosegretari all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare;

MISE

Valentino Valentini (FI) viceministro al Mise;

Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci (Lega) sottosegretari al Mise;

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Matilde Siracusano (FI) e Giuseppina Castiello (Lega) sottosegretari per i Rapporti con il Parlamento;

PUBBLICA ISTRUZIONE

Paola Frassinetti (FdI) sottosegretario alla Pubblica Istruzione;

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Edoardo Rixi (Lega) e Galeazzo Bignami(FdI) viceministri alle Infrastrutture;

Tullio Ferrante (FI) sottosegretario alle Infrastrutture;

AMBIENTE

Vannia Gava (Lega) viceministro all’Ambiente e sicurezza energetica;

Claudio Barbaro (FdI) sottosegretari all’Ambiente e sicurezza energetica;

SALUTE

Marcello Gemmato sottosegretario alla Salute;

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Maria Teresa Bellucci (Fdi) viceministro al Lavoro;

Claudio Durigon (Lega) sottosegretario al Lavoro;

UNIVERSITÀ E RICERCA

Augusta Montaruli (FdI) sottosegretario all’Università;

SOTTOSEGRETARI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Giovanbattista Fazzolari (FdI) sottosegretario all’Attuazione del programma di governo;

Alessio Butti (FdI) sottosegretario con delega all’Innovazione;

Alberto Barachini (FI) sottosegretario con delega all’Editoria;

Alessandro Morelli (Lega) politiche economiche con delega al Cipe.



Il giuramento dei sottosegretari è fissato per mercoledì 2 novembre.

