Grande Lazio a Napoli, cadono i campioni d’Italia: termina 1-2 la sfida del Maradona

Dopo le due sconfitte consecutive contro Lecce e Genoa, la Lazio si regala una grande notte in casa dei campioni d’Italia. Dopo un inizio in sofferenza, con il Napoli che ha provato a più riprese a sbloccare la gara, gli uomini di Sarri sono saliti in cattedra fornendo una prestazione di alto livello. Al vantaggio di Luis Alberto, autore di un colpo di tacco sublime, risponde Zielinski. Nella ripresa, il goal vittoria porta la firma del giapponese Kamada, che si regala la prima gioia in biancoceleste. Ai biancocelesti vengono annullate anche due reti per fuorigioco.

Il primo tempo si apre con il Napoli subito aggressivo, con Kvaratskhelia che va vicino alla rete al minuto 21. Al primo vero affondo, però, la Lazio sblocca la partita, grazie ad un colpo di tacco sublime di Luis Alberto che coglie impreparato Meret. Tempo due minuti e il Napoli trova il pareggio grazie a Zielinski, con la deviazione di Romagnoli che coglie di sorpresa Provedel. Termina sul punteggio di 1-1 un divertente primo tempo.

Secondo tempo

Il secondo tempo vede il Napoli andare vicino al vantaggio con Zielinski, ma Provedel si fa trovare pronto con una grande parata. Da qui in poi sale in cattedra la Lazio, che al 52° trova il nuovo vantaggio con la prima rete di Daichi Kamada. Il Napoli va in grande difficoltà, con i biancocelesti che trovano la rete dell’1-3 con Zaccagni. Dopo un consulto, però, il direttore di gara annulla per fuorigioco. La Lazio ci prova ancora, tanto che riesce a calare il tris con il neo acquisto Guendouzi. Anche in questo caso, però, dopo un consulto al VAR l’arbitro annulla per fuorigioco. Il Napoli ci prova, senza però mai rendersi particolarmente pericoloso. Termina 1-2 per gli uomini di Sarri la sfida del Maradona.

Le pagelle

Provedel 6,5

Protagonista di una grande prestazione, con almeno due parate decisive.

Hysaj 7

Prima presenza stagionale sontuosa per l'ex Napoli. In difesa è praticamente perfetto, soffrendo il giusto contro l'attacco partenopeo.

Casale 6,5

Sembra tornato quello della scorsa stagione. Ritrova la forma migliore e concede poco soprattutto nella ripresa.

Romagnoli 7

Perfetto. Concede pochissimo a Osimhen, ritrovando il giusto affiatamento con il compagno di reparto.

Marusic 6,5

Buona prova del montenegrino, anche se a volte va in difficoltà.

Cataldi 6

Male nel primo tempo, meglio nella ripresa. Ha bisogno di ritrovare la forma migliore.

Kamada 6,5

Buona prova, condita dalla prima rete in biancoceleste. Come prevedibile, ha bisogno di tempo per entrare ancora di più nel gioco di Sarri.

Luis Alberto 7,5

Prova da vero “mago”. Oltre al sublime goal di tacco, sforna una prestazione di grande livello. Sempre presente sia in zona offensiva che difensiva.

Zaccagni 6

Decisamente meglio nella ripresa. Trova anche la rete dell’1-3 poi annullato dal direttore di gara.

Immobile 6

Ha volte sbaglia palloni semplici, ma ci mette sempre il cuore.

Felipe Anderson 7,5

Dopo due partite insufficienti, sforna una prestazione a dir poco sublime. Lo si trova ovunque per aiutare la squadra, mentre in attacco è sempre pericoloso.

Guendouzi (65′) 6,5

Arrivato pochi giorni fa sforna una prestazione di grandissimo livello, trovando addirittura il goal poi annullato. Centrocampista che può rivelarsi determinante nel corso della stagione.

Pedro (80′) 6

Entra a dieci minuti dal termine, alternando buone giocate ad altre non degne delle sue qualità. Deve trovare la forma migliore, e la sosta non può che aiutarlo.

Pellegrini (81′) S.V.

Isaksen (90′) S.V.

Castellanos (90′) S.V.

