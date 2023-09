Un bel Frosinone mette paura all’Udinese, ma non riesce a scardinare il fortino friulano: la partita finisce 0-0

Un bel Frosinone mette paura all’Udinese ma la gara di finisce 0-0, gli uomini di Di Francesco partono bene senza rischiare mai, ma non riescono a trovare la stoccata giusta per battere i friulani. Le occasioni più nitide infatti sono proprio per i canarini, nel primo tempo con Cheddira, tiro alto da pochi passi, e nel secondo con Harroui, che calcia addosso a Silvestri da buona posizione. Partita divertente tra due squadre con un’identità di gioco già riconoscibile. Ora nella sosta il tecnico Di Francesco potrà lavorare all’inserimento dei nuovi acquisti, così da poterli utilizzare alla ripresa del campionato, domenica 17 settembre alle ore 15:00, quando allo Stirpe arriverà il Sassuolo.

Parte bene il Frosinone che al 9′ minuto sfiora il gol, Cheddira servito da Soulè, a pochi passi dalla porta tira alto. Un minuto dopo è Soulè a provarci ma il suo tiro scheggia il palo alla sinistra di Silvestri. Al 13′ primo squillo dell’Udinese, cross dalla destra di Kamara che imbecca Thauvin, tiro pericoloso ma Turati si fa trovare pronto alla respinta. I bianconeri ci provano ancora al minuto ventitrè sempre con Thauvin, che imbeccato da Lovric non impensierisce il portiere dei ciociari. Un sussulto nel primo tempo arriva al minuto 27, Gelli viene atterrato in area di rigore da Joao Ferreira, l’arbitro Guida concede il calcio di rigore, ma dopo una revisione al Var toglie la massima punizione per il fuorigioco di Mazzitelli. Nell’ultimo quarto del primo tempo regna l’equilibrio, e dopo 2 minuti di recupero le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Secondo tempo:

Parte su subito forte l’Udinese, contatto in area di rigore del Frosinone tra Lucca e Monterisi, l’arbitro concede calcio di rigore, ma di nuovo il Var cambia la decisione del direttore di gara, fallo dell’attaccante friulano. Al minuto 50 grande attacco alla profondità di Thauvin, cross dalla destra e deviazione sfortunata di Romagnoli che trafigge il proprio portiere, ma per fortuna del Frosinone la palla, prima del cross, era uscita dal campo, si rimane sullo 0-0. Partita diverte, grande ripartenza dell’Udinese con Samardzic che dal limite dell’area prova a sorprendere Turati, gran parata del numero uno del Frosinone. Al 68′ grandissima occasione per il Frosinone, Harroui a tu per tu con Silvestri si fa ipnotizzare dal numero uno bianconero, che respinge la conclusione, sulla respinta Cheddira non è pronto a ribadire in rete. Ultima parte del match che non riserva grandi occasioni, dopo 6 minuti di recupero il direttore di gara fischia tre volte e manda tutti sotto la doccia. Un buon punto per i canarini, ma soprattutto un gran bella prestazione.

Le pagelle:

Turati: 6,5

Poco impegnato nel primo tempo, si fa trovare pronto su una gran conclusione di Sazmardzic.

Oyono: 6,5

Monterisi: 6

Sicuro, non concede nulla agli avanti avversari, padrone dei palloni alti.

Romagnoli: 6

Il vero padrone dell’area del Frosinone, guida la difesa con esperienza e da tranquillità alla squadra, fortunato nell’azione dell’autogol che il pallone era già uscito dal campo.

Marchizza: 6

Partita attenta, dalla sua parte l’Udinese non si rende mai pericolosa.

Mazzitelli: 6,5

Soffre, copre e riparte, insieme a Barrenechea una vera diga.

Gelli: 6,5

Gran partita del numero 14, uno stantuffo sulla fascia sinistra, mette più volte in difficoltà Joao Ferreira, si procura il calcio di rigore, poi tolto per fuorigioco di Mazzitelli.

Harroui: 6

Partita ordinata, senza grandi giocate, un po’ sottotono rispetto alle prime due giornate.

Barrenechea: 6

E il vero regista di Di Francesco, da lui partono tutte le azioni più pericolose del Frosinone.

Soulè: 6,5

Parte benissimo, prima serve un’assist a Cheddira, poi sfiora il gol con un tiro che scheggia il palo.

Cheddira: 6

Pronti e via si divora un gol da solo davanti a Silvestri, poi tanta lotta, sempre pronto a tenere palle e far salire la squadra.

Baez: (64′) 6

Entra bene in campo, serve una ghiotta occasione ad Harroui, e poi si fa ammonire pur di non fare riparte la squadra avversaria.

Caso: (80′)

Prova a dare la scossa ma non riesce ad incidere.

Cuni: (80′)

Qualche sportellata con i difensori dell’Udinese, chiede un calcio di rigore che sembra non esserci.

Garritano: (90′): s.v.

Foto: Profilo Facebook Frosinone Calcio

© Riproduzione riservata