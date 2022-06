Grande successo per il Festival Moda Italia & International a Roma

Grande successo per il Festival Moda Italia & International, andato in scena alla Casa del Cinema di Roma.

A condurre l’evento Stefano Raucci, coadiuvato durante le premiazioni dall’agente di moda Sabina Prati, titolare della Catwalk Academy Sabina Prati Eventi Moda.

I due organizzatori hanno curato nei minimi dettagli l’evento, che si è svolto in collaborazione con Regione Lazio e LazioCrea e con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport e Turismo del comune di Roma.

Un momento della sfilata con gli abiti da sposa di Laura Couture

Ad aprire le sfilate è stata la croata Sladana Krstic, che ha incantato i presenti con il suo Queen Mood sensuale e colorato, in un’esplosione di colori e di abiti di alto livello.

Tra i nomi di rilievo internazionale, hanno strappato applausi a scena aperta le collezioni dello stilista messicano Alberto Rega e della croata Sladana Krstic.

Molto applaudite le performance dell’Accademia Europea di Danza

Da applausi anche la sfilata della stilista toscana Samanta Mariotti, che con il suo brand Samimari si è aggiudicata il premio Original Fashion con voti altissimi da parte della giuria.

Per l’occasione, la stilista laziale Arianna Montellanico ha proposto la sua collezione “Incanto”. A lei è andato il premio Alta Moda.

Lo stilista messicano Alberto Rega, tra gli ospiti d’onore

A proposito, molto emozionante è stato il momento degli abiti da sposa proposti da Laura Ciarla della Laura Couture Roma, realizzati con tessuti pregiati rigorosamente made in Italy.

Accanto agli stilisti professionisti, si sono fatti apprezzare anche gli allievi della prestigiosa Scuola di Moda Atelier Andreina Morelli di Bergamo, che si è aggiudicata il premio Creatività.

Ancor più nutrita la rappresentanza dell’Alta Moda Academy di Roma, guidata dalla direttrice artistica Laura Ciarla, scuola di formazione tra le più note della Capitale e di tutto il centro Italia.

Gli organizzatori con la stilista internazionale Sladana Krstic

Ad alcuni degli stilisti emergenti sono stati consegnati dei premi, a sottolineare il talento e la bontà delle creazioni prodotte.

Di rilievo la partecipazione dei musicisti Damiano Drogheo e Claudia Mejia

Nel backstage hanno lavorato sotto la supervisione di Elsy Aparicio e del coreografo Rosario Licciardello, nella cura del look delle modelle la celebre Face Place Make Up Academy by Pablo Gil Cagné e l’hair stylist Sergio Tirletti.

Molto apprezzate le coreografie dell’Accademia Europea di danza del direttore Joseph Fontano, danzatore e coreografo statunitense di origine italiana. Applauditi gli interventi musicali del talentuoso maestro Damiano Drogheo al sax e della maestra Claudia Mejia, che ha suonato “L’Oboe di Gabriel” di Ennio Morricone e “Moon River” di Henry Mancini.

Il momento moda di Arianna Montellanico, premio Alta Moda

Hanno presenziato in sala il consigliere regionale Giancarlo Righini, tra i firmatari della nuova proposta di legge sulla moda, e il consigliere di Roma Capitale vicepresidente della commissione turismo e moda Federico Rocca. “Siamo felici di essere qui e di portare il nostro sostegno ad una bellissima iniziativa che premia la moda e mette in evidenza anche il talento degli emergenti – hanno dichiarato Righini e Rocca -. Facciamo i complimenti agli organizzatori e li invitiamo ad andare avanti”.

“Un grande grazie va alle autorità e alle eccellenze della moda presenti in sala. Grazie a tutte le stiliste e agli stilisti partecipanti, alle accademie e agli allievi che hanno presentato i loro abiti, ai professionisti che hanno lavorato con noi dietro le quinte e agli artisti che si sono esibiti durante il Festival. Infine, un sentito ringraziamento va a Top Supermercati, Termocoop Multiservizi e Istituto di Vigilanza Superpol Roma, sponsor ufficiali della manifestazione” hanno dichiarato gli organizzatori Sabina Prati e Stefano Raucci.

Al Festival Moda Italia e International verrà dedicato anche uno speciale televisivo, che andrà in onda nei prossimi giorni su Odeon Tv, canale 177 del digitale terrestre.