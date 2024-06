Guidonia, due incendi in pochi minuti: è emergenza rifiuti abbandonati

Mercoledì scorso, 19 giugno, a Guidonia Montecelio due incendi in pochi minuti scoppiano a ridosso di discariche abusive con alto rischio di fumi tossici. Mentre vigili del fuoco e volontari erano impegnati a domare un incendio in una discarica che minacciava l’area industriale di via Lago dei Tartari, un altro rogo è stato appiccato a una decina di chilometri di distanza lungo via del Cannetaccio, mettendo a rischio l’area protetta di Poggio Cesi. Fortunatamente, l’intervento tempestivo di una squadra di protezione civile Nvg, allertata da un cittadino e attivata dalla sala operativa regionale, è riuscito a bloccare il rogo di sterpaglie. Trovato dagli investigatori un innesco vicino, una tanica contenente una miscela, che ha portato alla chiamata immediata della polizia locale.

L’importanza delle segnalazioni

Valerio Innaro, presidente del gruppo di protezione civile Nvg, ha sottolineato l’importanza delle segnalazioni tempestive e della rete di controlli per la prevenzione degli incendi. Le temperature elevate e l’alta umidità dei prossimi giorni aumentano il rischio di incendi boschivi. Chiunque si trovi in pericolo o avvisti un incendio può contattare la sala operativa regionale al numero 803555 o la protezione civile di Guidonia al 393.6969180.

Attenzione ai rifiuti abbandonati

L’incendio in via Lago dei Tartari, partito da un ammasso di materiali abbandonati e rifiuti speciali, poteva avere conseguenze serie per la qualità dell’aria. La presidente del gruppo di protezione civile Vvaa, Serena Di Paolo, ha dichiarato che il rogo, segnalato più volte senza successo, ha richiesto diversi interventi durante la giornata. Nonostante l’impegno dei volontari nel mettere in sicurezza i capannoni e collaborare con i vigili del fuoco, il fumo tossico generato dall’incendio ha rappresentato un grave problema.

Discariche abusive possono contenere materiali tossici

Le discariche abusive, come quella di via Lago dei Tartari, sono una fonte di allerta per i vigili del fuoco, con materiali tossici che bruciano in condizioni di sicurezza precaria. Riccardo Ciofi della Fns Cisl Roma Capitale e Rieti ha evidenziato l’urgenza di maggiori controlli del territorio per prevenire questi incendi. La mancanza di autobotti per l’approvvigionamento di acqua ha ulteriormente complicato la gestione del rogo.