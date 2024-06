Roma, la nascita del Parco del Mare ad Ostia: progetto e aspettative dei residenti

La Giunta di Roma Capitale ha approvato la delibera che candida Ostia Lido e Pietralata come i due contesti urbani destinati a ricevere i finanziamenti del Piano Regionale Lazio FESR 2021-2027. Settanta milioni di euro saranno utilizzati per sviluppare strategie territoriali che rilancino, tutelino e valorizzino il mare di Roma e la zona di Pietralata come asset strategici per l’intera città.

In particolare quasi 24 milioni di euro sarebbero da destinare alla realizzazione del Parco del Mare di Ostia e 20 milioni da destinare alla realizzazione del Polo Tecnologico a Pietralata. La Delibera sarà inviata alla Regione Lazio per l’approvazione definitiva delle Strategie e dello schema di Convenzione da sottoscrivere.

Ostia: Rilancio del Lungomare e Ex Colonia Vittorio Emanuele

Per Ostia, la strategia prevede la rigenerazione integrata della fascia del litorale attraverso lo sviluppo turismo sostenibile e la promozione dell’offerta culturale. Questo significa riqualificare gli spazi urbani, valorizzare l’ecosistema dunale e rafforzare la mobilità urbana sostenibile e l’inclusione sociale.

Vantaggi del Parco del Mare a Ostia per la comunità locale

Rilancio del Lungomare: La riqualificazione del Lungomare da barriera carrabile a spazio pubblico, con accessi diretti al mare, spazi verdi e arredi di design, renderà questo spazio più fruibile e sicuro per i residenti e i turisti. Trasformazione dell’ex Colonia Vittorio Emanuele: La trasformazione dell’ex Colonia marina in un “Campus Hotel” per l’occupazione giovanile, con locali per intrattenimento e cultura, fornirà uno stimolo per l’occupazione giovanile e favorirà la valorizzazione del mare di Roma. Valorizzazione del mare di Roma: Il Parco del Mare a Ostia valorizzerà il mare di Roma come risorsa naturale da valorizzare per un turismo sostenibile, migliorando la qualità della vita per i residenti e aumentando la visibilità turistica della zona. Riqualificazione del parco Willy Ferrero: La riqualificazione del parco Willy Ferrero sarà un ulteriore contributo alla valorizzazione del mare di Roma e alla riqualificazione degli spazi pubblici. Sviluppo socioeconomico: Il Parco del Mare a Ostia contribuirà allo sviluppo socioeconomico della zona, creando nuove opportunità lavorative e aumentando la qualità della vita per i residenti.

Questi vantaggi renderanno il Parco del Mare a Ostia un importante progetto di sviluppo socioeconomico per la comunità locale.

Le aspettative dei residenti di Ostia per il Parco del Mare sono:

Rilancio del quartiere: Un aumento della qualità della vita e del turismo, grazie alla valorizzazione del mare e delle aree verdi. Sviluppo socioeconomico: Creazione di nuove opportunità lavorative e aumento della qualità della vita per i residenti. Valorizzazione del mare: Un luogo di aggregazione e di svago per i residenti e i turisti, con spazi pubblici, servizi e attività culturali. Riqualificazione delle aree verdi: Miglioramento delle condizioni ambientali e delle strutture pubbliche, come parchi e spazi verdi. Innovazione e tecnologia: Introduzione di tecnologie innovative per la gestione e la manutenzione del parco, come sistemi di illuminazione e di sicurezza. Sostenibilità: Un progetto sostenibile e rispettoso dell’ambiente, con l’uso di materiali e tecnologie eco-friendly. Inclusione sociale: Un luogo di aggregazione per tutti, con spazi pubblici e servizi accessibili a tutti i cittadini. Valorizzazione del patrimonio culturale: Valorizzazione del patrimonio culturale e storico del quartiere, attraverso eventi e attività culturali. Rilancio del commercio: Un aumento del commercio locale, grazie alla valorizzazione del mare e delle aree verdi. Sviluppo del turismo: Un aumento del turismo, grazie alla valorizzazione del mare e delle aree verdi, con strutture ricettive e servizi per i turisti.

Pietralata: Tecnopolo per l’Innovazione

A Pietralata, quartiere a nord est della Capitale, il Tecnopole sarà il polo per l’innovazione tecnologica, completando l’intervento della fondazione Rome Technopole. Questo polo prevede la costruzione di due edifici più aree pertinenziali, con fondi regionali del Programma Regionale FESR 2021-26. La realizzazione del Tecnopole sarà un importante passo per l’integrazione e il completamento dell’intervento.

Obiettivi e Azioni

Le azioni previste per Ostia e Pietralata sono finalizzate allo sviluppo socioeconomico del territorio. Per Ostia, si punta sul rilancio del Lungomare, la trasformazione dell’ex Colonia Vittorio Emanuele in un “Campus Hotel” per l’occupazione giovanile e la valorizzazione del mare di Roma. Per Pietralata, si prevede la costruzione del Tecnopole per l’innovazione tecnologica.

La Giunta di Roma Capitale ha dimostrato di essere attenta alle esigenze dei suoi cittadini, approvando strategie territoriali che valorizzino il mare di Roma e promuovano lo sviluppo socioeconomico di Ostia e Pietralata. Questi interventi saranno fondamentali per il futuro di Roma, garantendo una maggiore qualità della vita e un miglioramento delle condizioni socioeconomiche per i suoi cittadini.