Poste Italiane, assunzioni a pioggia: se hai in mano questa professione ti prendono subito

Cogli al volo l’occasione di entrare a far parte del team dell’azienda Poste Italiane Spa: ecco come si fa.

Scopri quali sono i requisiti essenziali per diventare uno degli impiegati della società che si occupa delle spedizioni in Italia, e dai una svolta alla tua carriera. Potresti cominciare subito a lavorare nella capitale.

Potrebbe trattarsi di una grande possibilità di crescita professionale. Se sei alla ricerca di un nuovo impiego, e ti piacerebbe lavorare in Italia, non lasciarti sfuggire questa opportunità preziosa.

Poste Italiana Spa sta cercando alcune figure professionali specifiche. Non resta che verificare se anche puoi tu puoi candidarti alle nuove offerte di lavoro.

Poste Italiane Spa, le nuove offerte di lavoro

Poste Italiane Spa rappresenta l’azienda che si occupa della corrispondenza a livello nazionale, e non solo. Poste Italiane offre tutta una serie di servizi bancari, dalle posta pay standard ed evolution e molte altre carte, all’accensione di conti postali personalizzati. Inoltre è quotata i borsa dal 2015 e ha migliaia di sedi lungo tutto lo stivale, da nord a sud. Se sei inoccupato o vuoi cambiare lavoro, e dunque se stai cercando di un nuovo impiego, allora ti conviene sapere che i recruiter di Poste Italiane sono alla ricerca di personale.

In questo periodo Poste Italiane Spa sta assumendo diplomati per coprire le posizioni aperte di addetti alla corrispondenza. Si tratta di impiegati con contratto a tempo determinato che si dovranno occupare di smistare la posta. Inoltre la società è anche alla ricerca di laureati esperti del settore informatico. Scopriamo quali sono le mansioni e il ruolo richiesto, quali sono i requisiti minimi, e tutte le informazioni utili per potersi candidare alle nuove offerte di lavoro di Poste Italiane Spa.

Le figure ricercate dall’azienda italiana

Sono richiesti candidati con laurea triennale, magistrale o specialistica in informatica, ingegneria informatica, sistemi informatici, ingegneria del software. Il ruolo da ricoprire è Junior Developer in ambito IT, ed è richiesta la conoscenza dei sistemi operativi Linux e Windows, dei linguaggi javascript, Java, PHP, Python e degli IDE di riferimento. Inoltre è necessaria la conoscenza dell’utilizzo del software distribuito e containerizzato e delle catene CI/CD.

La sede di lavoro è Roma. Le candidature possono essere presentate fino al 21 maggio 2024. Dunque se sei interessato alle offerte di lavoro di Poste Italiane Spa affrettati a consultare il sito web ufficiale dell’azienda, e in particolare la sezione “Carriere”. Collegati al link www.posteitaliane.it/it/carriere.html e cerca le posizioni aperte che fanno al caso tuo.