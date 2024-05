Hanno deciso di farla fuori: Isola dei famosi, scelta presa ‘a tavolino’ | Confessione bomba a microfono aperto

A poche puntate dalla finalissima emerge questo dettaglio assurdo. Tutto già scritto e messo in atto: ci ha visto lungo sull’epilogo.

Mancano poche puntate e finalmente scopriremo chi vincerà questa edizione dell’Isola dei Famosi. Per la prima volta, la conduzione dei naufraghi di Canale 5 è stata affidata a Vladimir Luxuria, promossa dal ruolo di opinionista e sostituendo la Blasi, che per diverse edizioni è stata la padrona di casa.

In questa edizione, ci sono stati vari problemi che hanno portato al ritiro di alcuni Vip, come ad esempio Francesca Bergesio, Miss Italia in carica, che ha lasciato il programma dopo pochi giorni a causa di un infortunio, e altri personaggi di spicco come Joe Bastianich che, sempre per motivi di salute, hanno deciso di lasciare prematuramente il reality pur essendo tra i papabili vincitori.

Al momento, sembra che il vincitore sarà uno tra tre concorrenti molto competitivi: Aras Senor, Edoardo Stoppa e Samuel Peron. L’attore turco, reduce dal successo straordinario di Terra Amara, oltre a contare sull’affetto del pubblico, si sta mostrando come un personaggio amabile.

Gli altri due, pur essendo considerati maschi alfa, sono personaggi pacifici e determinati. Si contendono spesso e volentieri il ruolo da leader per le prove di immunità, superate ed affrontate con grande impegno.

Gli outsider non mancano

Due invece sono gli outsider che potrebbero, a sorpresa, inserirsi in questa lotta fino alla fine per aggiudicarsi la vittoria. Parliamo del vincitore della penultima edizione di MasterChef, Edoardo Franco, e della ballerina showgirl Matilde Brandi.

Se il primo sta emergendo pian piano con il suo carattere e temperamento, la ballerina romana sta dimostrando di avere una pacatezza e una capacità di adattamento che vanno a evidenziare quanto sia a suo agio rispetto alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove si rese famosa per la sua giugulare nella casa più spiata d’Italia. In realtà, nell’ultima puntata dell’Isola, è venuta fuori una critica da uno degli opinionisti in studio.

Karina nel mirino

Non parliamo di Sonia Bruganelli, che di certo è famosa per non mandare a dire le cose ai naufraghi ma per la sua schiettezza; parliamo invece di Dario Maltese, giornalista del TG5. È lui la vera scoperta di questa edizione del reality. Nonostante sia partito con diplomazia, ora sembra essere entrato pienamente nelle dinamiche del gioco e nell’ultima puntata ha fatto notare anche come sia stata fatta una mossa per mettere in difficoltà una delle nuove naufraghe, che si sta distinguendo in trasmissione per la sua grande capacità di vincere le prove da leader: “Mi sembra sempre chiara la tecnica…Designano una vittima e poi cercano il modo di farla fuori…”

Parliamo della modella russa Karina, che è stata mandata direttamente al televoto dal leader Edoardo Stoppa. Dario Maltese ha fatto notare questa cosa che potrebbe giocare negativamente nei confronti di alcuni personaggi ancora in lotta per la finale.