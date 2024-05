Lacrime Mediaset, confermato il decesso: ‘È stata uccisa’ | Si tratta di una sosia

L’hanno confermato, lei è morta: crisi a Mediaset, telespettatori sconvolti.

Mediaset è una delle reti più seguite, in Italia. Fondata da Silvio Berlusconi negli anni Novanta, di fatto è stata la prima rete privata e, negli anni, si è costruita una credibilità importante ed ha offerto ai telespettatori, in modo gratuito e quindi senza il pagamento di un canone o di un abbonamento, un ventaglio importante di programmi, serie tv e show.

Nel corso degli anni anche Mediaset si è rinnovata ed ha cercato di seguire le tendenze e le preferenze dei telespettatori, pur mantenendo inalterati alcuni punti forti. Pensiamo al Grande Fratello, a Uomini e Donne o ad Amici di Maria De Filippi, programmi che vanno in onda ogni anno dai primi anni Duemila e che, ad oggi, non conoscono crisi.

Nelle ultime ore, però, alcuni dei telespettatori storici di Mediaset sono in crisi. La notizia della sua morte è ufficiale, nessuno se la sarebbe mai aspettata ma di fatto è così: ecco cos’è successo e cosa si sa in merito.

Beautiful, lei è morta: ecco cos’è successo

Chi ama Beautiful, la serie tv statunitense creata da Lee Philip Bell e William Bell andata in onda per la prima volta nel marzo 1987, ad oggi è trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo, con circa 300 milioni di telespettatori in tutto il globo. Nelle ultime puntate della versione americana si è scoperto di una morte molto inattesa e che ha sconvolto sia le trame della serie tv che tutti i telepsettatori.

Ciò che è emerso, infatti, è che a contrario di quanto ci si aspettava Sheila è ancora viva e che ad essere uccisa da Staffy non è stata lei ma la sosia Sugar. Deacon, quindi, ha capito che la sua amata è ancora viva e, con il figlio Finn, è andata a cercarla.

Le novità di Beautiful

Parallelamente, invece, Staffy quando scoprirà di non aver ucciso Sheila (madre di suo marito) ma Sugar sarà terrorizzata. Nel frattempo Luna, a causa di alcune nausee dopo la notte trascorsa con Zende, temerà di essere incinta e farà un test: alla scoperta dell’esito negativo, però, tirerà un sospiro di sollievo.

Brooke, infine, affronta Zende e Poppy che, a causa dell’aver lasciato incustodite le mentine, hanno dato seri problemi alla figlia.