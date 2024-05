Un posto al sole, svolta tremenda già anticipata | ‘Proprio lui farà una finaccia’: la soap non sarà più la stessa

I telespettatori sono già in lacrime. Dopo oltre 25 anni non era mai successo prima: addio ad uno storico personaggio di Palazzo Palladini.

Tra le soap italiane più apprezzate dal pubblico, sarebbe il caso di parlare di Un Posto al Sole. Le vicende di Palazzo Palladini, che affascinano milioni di telespettatori da quasi trent’anni, sembrano essere sempre attuali e vincenti.

I vari intrecci d’amore, molto apprezzati, e i personaggi che ormai sembrano di diritto essersi ritagliati una scena così importante da non poter pensare che in futuro il pubblico debba farne a meno.

Fra questi andrebbe sicuramente menzionata Rosa, la madre di Manuel ed ex compagna di Damiano, il quale ha preferito imbastire una relazione con Viola, la quale a sua volta ha ottenuto la separazione da Eugenio con cui ha avuto suo figlio Antonio.

Tutti questi intrecci comunque portano sempre di più ad elevare la figura di Rosa come non solo un personaggio di tutto rispetto ma un’attrice straordinaria che riesce ad essere spontanea, preparata e soprattutto mai fuori luogo.

I cattivi persistono

Tra gli altri personaggi andrebbero menzionati anche i due “cattivi”, ovvero Marina Giordano e Roberto Ferri. Questi, dopo vari tira e molla e vari problemi, ora sembrano fare coppia fissa. Soprattutto dopo il rito civile di matrimonio di alcuni tempo fa. I due, come ben sappiamo, in modo becero e losco hanno adottato il piccolo Tommaso con la madre del piccolo, Ida, che è presente in casa con loro fingendosi agli occhi degli altri una semplice babysitter.

In realtà, la donna, negli ultimi tempi, ha imbastito una frequentazione con il nipote di Marina Giordano, ovvero Diego, nonché figlio di Raffaele, marito di Ornella. Diego e Ida si vogliono davvero molto bene. Quest’ultimo, quando alcuni tempi fa si era insospettito per un viaggio di non ritorno della sua amata in Polonia, decise di raggiungere la terra polacca insieme a suo padre Raffaele. Lì scoprirono tutto quello che c’era da sapere sulla finta adozione di Tommaso e sulla reale identità della donna.

Raffaele licenziato?

Da allora, i rapporti si sono incrinati soprattutto in merito alle ultime vicende che sono avvenute a Palazzo Palladini. Qui, col suo modo di essere sempre austero e molto provocatore, Roberto Ferri ha messo Raffaele nelle condizioni di spingerlo e farlo cadere. Il tutto è successo in presenza di Renato, grande amico di Raffaele ma allo stesso tempo persona stimata da Ferri.

Ora, le anticipazioni delle prossime puntate della soap-opera di Rai 3 mettono in luce un grave epilogo: il licenziamento di Raffaele dal ruolo del portiere del palazzo. Tale ruolo storicamente è sempre stato ricoperto da lui sin dagli inizi delle vicende del palazzo storico più amato d’Italia. Ciò potrebbe essere la misura presa dal perfido Roberto.