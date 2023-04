I Tiromancino sbarcano in Ciociaria: videoclip girato tra Lago di Canterno e Trisulti

La Ciociaria è stata scelta come set per girare le riprese del videoclip del nuovo pezzo dei Tiromancino “Due Rose“, brano cantato insieme alla cantante Enula. Il video musicale è stato completamente realizzato in provincia di Frosinone.

Scelti il Lago di Canterno e Trisulti

La cornice scelta dai Tiromancino per girare il videoclip del nuovo singolo “Due Rose” è ricaduta sul Lago di Canterno, bacino idrico di origine carsica, e sul bosco della Certosa di Trisulti nel comune di Collepardo. Il video del brano, cantato assieme alla cantante Enula, annovera già 500 mila visualizzazioni su Youtube dopo pochi giorni l’uscita.

Il brano “Due Rose”

Il cantautore e leader dei Tiromancino, Federico Zampaglione, ha voluto spiegare il significato del nuovo singolo e le ragioni del duetto: “Nei duetti di solito si celebrano amori travolgenti o si piangono amori perduti. In “Due Rose“, invece, si racconta di un amore sempre in bilico tra passione e fuga, tra promesse e ombre, tra rose e spine. Esistono anche questi amore qui, e noi li cantiamo“.

