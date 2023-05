Roma. Coro Musicanova, concerto a ingresso libero il 6 maggio nella Basilica dei Santi XII Apostoli

Nella serata di sabato 6 maggio a partire dalle ore 20, Il coro Musicanova torna a esibirsi a Roma in un concerto a ingresso gratuito nella Basilica dei Santi XII Apostoli, Rione Trevi, nell’omonima piazza.

In via esclusiva, a dare un’impronta internazionale, il gruppo polifonico, diretto dal Maestro Fabrizio Barchi sarà accompagnato dai due cori provenienti dal Texas: Plano Civic Chorus e The Sanctuary Choir della Chiesa Presbiteriana di Richardson.

Oltre ai cori, a essere protagonista sarà la grande musica. Infatti, partendo dalle musicalità rinascimentali attraverso un susseguirsi di varie melodie e brani di noti compositori si arriverà a quelle più contemporanee. E’ un collegando Rinascimento e contemporaneità attraverso l’esecuzione di brani di noti compositori. A fare gli onori di casa sarà il Musicanova che passando dal Byrd e Bruckner unirà potenza e intensità espressiva, puntando a suscitare con la propria musica l’invito alla riflessione e alla meditazione.

A seguire, sarà la volta dei due cori texani che sotto la direzione del Maestro Ralph Stannard si esibiranno con una moltitudine di brani, per omaggiare la tradizione europea e la valorizzazione della polifonia contemporanea d’Oltreoceano, con compositori come Mozart, Gjeilo, Rutter, Stopford, e Hogan, Hagenberg.

Il Plano Civic Chorus per questo concerto si avvarrà del supporto del Coro della Chiesa Presbiteriana di Richardson. I suoi 90 cantori ad unisono si esibiranno con un repertorio che spazia dalla musica sacra alle canzoni di Broadway, senza dimenticare l’opera e i canti patriottici statunitensi. Il loro prestigio è un vanto per tutta l’America, poiché il coro americano ha calcato palcoscenici importanti, tra cui la Carnegie Hall di New York, e ha svolto numerose tournée in Europa, esibendosi anche nella Cattedrale di Notre Dame a Parigi.

D’altro canto, anche il Musicanova non è da meno, infatti, il gruppo polifonico è amato e apprezzato in tutta Europa, grazie a un’eccezionale e costante attività in Italia e all’estero e alle vittorie di prestigiose kermesse. Tra i grandi successi va ricordato che nella scorsa estate è stato protagonista in Ungheria, come unico coro italiano, al prestigioso “Cantemus International Choral Festival” e a novembre si è aggiudicato il “Gran Premio città di Arezzo” al Concorso Nazionale per cori tenutosi nella città toscana. Inoltre, il coro vanta e ha vantato numerose collaborazioni con artisti di fama mondiale: fra i tanti il compianto Ennio Morricone, Mina e Andrea Bocelli.

