Il Comune avvia la terza fase del progetto “Colleferro Shop in Center” a sostegno delle attività commerciali

Colleferro Shop in Center si prepara a consolidare il lavoro svolto e fare passi avanti per raggiungere gli obiettivi inizialmente annunciati

Dopo aver gettato solide basi nelle prime due fasi, il progetto, fortemente voluto dal sindaco Pierluigi Sanna e l’assessore al commercio Marco Gabrielli, continua il suo sviluppo attraverso la piattaforma colleferroshopincenter.it

Colleferro Shop in Center si prepara a consolidare il lavoro svolto e fare passi avanti per raggiungere gli obiettivi inizialmente annunciati. Questa terza fase mira a dare nuova linfa al commercio locale di Colleferro, integrando strategie digitali e iniziative di comunicazione per amplificare la visibilità delle attività commerciali di Colleferro sul territorio limitrofo e nazionale.

Una piattaforma al servizio della comunità di Colleferro

Nato come punto di riferimento per il commercio e la vita sociale di Colleferro, Colleferro Shop in Center si è evoluto in una piazza virtuale che sostiene i negozi di vicinato nel processo di digitalizzazione. La piattaforma offre strumenti gratuiti e supporto costante per

aiutare i commercianti a espandere il proprio mercato dalla vendita al dettaglio a quella online. Attraverso questa piattaforma, alcuni commercianti vendono regolarmente i loro prodotti online, affiancando e supportando così la loro normale attività in negozio. Questo permette loro di raggiungere una clientela più ampia, aumentare le vendite e offrire un servizio più completo ai clienti, integrando l’esperienza di acquisto tradizionale con quella digitale.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Colleferro

Nella persona dell’assessore al commercio Marco Gabrielli e il sindaco Pierluigi Sanna è di continuare a mettere in campo

risorse a sostegno delle attività commerciali per affiancarli in quest’epoca di continua trasformazione digitale. Attraverso

corsi di formazione e l’accesso a risorse tecnologiche, gli esercenti possono acquisire le competenze necessarie per integrare efficacemente il commercio locale con quello digitale. Tecnici qualificati sono a disposizione per offrire

supporto continuo, assicurando che nessuno resti indietro in questa transizione.

La terza fase: espansione e visibilità

La terza fase del progetto Colleferro Shop in Center, pianificata e sviluppata insieme a Digital web Italia, si focalizza sull’aumento della visibilità online delle attività commerciali di Colleferro, con l’obiettivo di consolidare la presenza digitale dei negozi locali e attrarre una clientela più ampia sia a livello regionale che nazionale.

Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso una serie di iniziative strategiche:

• Collaborazioni con testate giornalistiche: Saranno avviate iniziative di digital PR in collaborazione con testate giornalistiche locali e nazionali. Queste partnership mirano a amplificare la portata del messaggio, mettendo in luce Colleferro come un hub commerciale dinamico e in crescita. Attraverso articoli dedicati, interviste e reportage, le storie dei commercianti e le peculiarità delle loro attività saranno condivise con un pubblico più vasto, aumentando la notorietà del territorio e delle sue eccellenze.

• Lancio del Magazine/Blog: All’interno della piattaforma, verrà lanciato un magazine/blog dedicato che fungerà da spazio virtuale interattivo.

Questo palcoscenico digitale sarà il luogo dove raccontare le storie uniche dei commercianti, svelare le persone e le passioni dietro

ogni attività e presentare offerte e opportunità esclusive ai clienti potenziali. Il magazine/ blog offrirà contenuti aggiornati regolarmente, tra cui articoli, interviste, guide all’acquisto e approfondimenti sulle tendenze del mercato locale.

Storytelling: Il cuore della comunicazione

Il nuovo magazine/blog non sarà semplicemente una vetrina per i prodotti, ma un vero e proprio viaggio narrativo all’interno

della comunità di Colleferro. Attraverso articoli di storytelling coinvolgenti, i lettori potranno scoprire le passioni, le sfide superate e le aspirazioni future dei commercianti locali. Questa narrazione emotiva mira a creare un legame più profondo tra le attività locali e la comunità, stimolando non solo l’interesse ma anche la fidelizzazione dei clienti. Lo storytelling diventa così uno strumento potente per valorizzare l’identità del territorio e differenziare l’offerta commerciale in un mercato sempre più competitivo.

Un’opportunità da cogliere

Per i commercianti, questa è un’occasione imperdibile per ampliare la propria clientela e adattarsi efficacemente alle nuove dinamiche del mercato digitale. L’accesso gratuito alla piattaforma, insieme al supporto continuo di esperti qualificati, offre tutti gli strumenti necessari per avere successo nel mondo online. Partecipando attivamente a questa iniziativa, i commercianti possono aumentare la propria visibilità, migliorare l’engagement con i clienti e incrementare le vendite sia in negozio che online.

Guardando al Futuro

Colleferro Shop in Center non è solo un progetto, ma una visione condivisa di progresso, innovazione e coesione comunitaria. Con l’inizio di questa terza fase, l’auspicio è che sempre più attività si uniscano a questa iniziativa, contribuendo a creare un ecosistema commerciale vibrante, sostenibile e

interconnesso. Guardando al futuro, l’obiettivo è trasformare Colleferro in un modello di successo per come la digitalizzazione e la collaborazione possano rafforzare l’economia locale, migliorare la qualità della vita e promuovere un senso rinnovato di comunità.

Unisciti a noi

Se sei un commerciante di Colleferro di Colleferro e non sei ancora nella piattaforma, puoi andare nella pagina contatti del sito www.colleferroshopincenter.it e inviare una richiesta di iscrizione. Insieme, possiamo costruire un futuro più connesso e prospero per la nostra comunità.