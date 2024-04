Tor Sapienza, bastonate a rider: individuati cinque minorenni

Individuati e fermati i cinque, tutti minorenni, che la sera del 12 novembre 2023 hanno aggredito a bastonate e rapinato un rider che stava effettuando una consegna.

Il fatto è accaduto in Piazzale Pino Pascali a Tor Sapienza, tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina alla periferia Est della città. I suoi aggressori dopo averlo picchiato con calci e pugni e anche con un bastone, lo hanno derubato della bicicletta elettrica sulla quale viaggiava e con la quale lavorava.

La richiesta di soccorso e la caccia al branco

La vittima, di origine straniera, ha chiamato i soccorsi ed è stato in pochi minuti raggiunto da una volante dei Carabinieri di pattuglia. Dopo l’intervento del personale sanitario, i carabinieri hanno iniziato le ricerche del gruppo di giovani aggressori identificandone al momento due.

Il rider, arrivato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, ha diverse contusioni multiple alla testa, al gomito, al piede e al polso destro ma se la caverà con venti giorni di prognosi.

I due fermati, ancora minorenni ma con piccoli precedenti, si sono rivolti al rider con insulti a sfondo razziale e minacce di morte. Rilasciati poco dopo a piede libero, i due ragazzini sono stati oggi raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare assieme ad altri tre coetanei, ritenuti responsabili a loro volta dell’aggressione ai danni del rider.

I cinque devono rispondere delle accuse di rapina, lesioni personali aggravate in concorso, e uno dei ragazzi anche di minaccia aggravata con finalità di odio etnico.

Dei cinque imputati, due in virtù di un giudizio di pericolosità sociale, sono stati posti in un istituto penitenziario per minori, mentre altri due componenti in una comunità. Il quinto giovane è a piede libero in quanto non imputabile in base all’età.