Il Frosinone si fa ribaltare nel finale dal Cagliari, da 0-3 a 4-3: Pavoletti show

Partita dai due volti, primo tempo dominato dal Frosinone, che va all’intervallo in vantaggio di due gol, con una doppietta di Soulè. Ad inizio ripresa ciociari ancora in gol con Brescianini, fino settantesimo una sola squadra in campo, il Frosinone. Ranieri cambia la partita con l’innesto di Oristanio e Pavoletti, che creano il panico nella difesa dei ragazzi di Di Francesco. Al 72′ segna Oristanio, poi quattro minuti dopo va in gol Makaombu, ma è nel recupero che entra in gioco Pavoletti. In due minuti, dal 94′ al 96′ segna due gol portando il risultato da 2-3 a 4-3, risultato che non cambierà più e che regala la prima gioia a Ranieri, e una cocente delusione a Di Francesco. Adesso per il Cagliari potrebbe cominciare un’altro campionato, mentre per il Frosinone ci sarà da interrogarsi sul perché, nel secondo tempo la squadra non ha praticamente più giocato.

Primo Tempo

Parte subito bene il Cagliari che al secondo minuto si fa vedere con Mancosu che si libera bene in dribbling e cerca il passaggio verticale, ottimo Romagnoli a liberare l’area. Dopo solo un minuto Nandez si invola sulla destra, serve Jankto, ma il passaggio di ritorno è sbagliato e l’azione si perde. Dopo otto minuti si accende Soulè che dalla sinistra lascia partire un tiro che Scuffet devia in calcio d’angolo. Al 14′ ci prova Nandez del limite, il suo tiro si perde altissimo.

Occasione Frosinone sempre con Soulè al 15′, che dalla destra entra in area, prova il tiro, ancora bravo il portiere a parare. Al 18′ grande parata di Turati su tiro di Prati, ma in precedenza Mancosu era stato pescato in fuorigioco. Ci prova ancora il Cagliari con Mancosu che al 21′ calcia dal limite dell’area, palla che finisce al lato. Soulè, sempre Matias Soulè, vantaggio del Frosinone al 23′ Soulè ruba palla, serve Renier, uno due e il numero 18 fredda Scuffet sul primo palo.

Al minuto 27 Cagliari vicino al pareggio con un colpo di testa di Goldaniga, gran parata di Turati, sul proseguimento dell’azione Soulè tocca la palla con la mano in area di rigore, e l’arbitro Pairetto, richiamato dal V.A.R. concede calcio di rigore. Si salva il Frosinone, Mancosu dal dischetto colpisce la traversa, sulla ribattuta Jankto tira fuori. Al 35′ ci prova Soulè su calcio di punizione, attento Scuffet a deviare in calcio.

Raddoppia il Frosinone ancora con Matias Soulè, una magia del 18 gialloblù,riceve tra le linee punta Dossena sinistro-destro e trafigge per la seconda volta Scuffet. Al 39′ Luvumbo serve Jankto che calcia in precario equilibrio spedendo sul fondo. Sfortunato il Cagliari al 44′, su un cross dalla sinistra di Luvumbo, Mancosu colpisce di testa, palla che finisce sul palo a Turati battuto. Dopo quattro minuti di recupero finisce il primo tempo con il Frosinone in vantaggio di due gol.

Secondo Tempo

E tre, riparte la contesa e il Frosinone trova il terzo gol al 49′, questa volta è Brescianini a battere Scuffet, con un colpo di biliardo calcia sul palo alla destra del portiere cagliaritano. Al 54′ ci prova Jankto, che dall’interno dell’area di rigore lascia partire un tiro, bravissimo Monterisi ad immolarsi e ribattere il pallone. Al 66′ Viola prova il tiro dal limite dell’area, sfera ribattuta dalla difesa del Frosinone. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo al minuto 69, Monterisi si sostituisce a Turati e sulla linea di porta devia un colpo di testa di Zappa.

Accorcia le distanze Oristano, appena entrato in area dalla destra, fa partire un tiro a giro che beffa Turati, siamo al minuto 72. La riapre il Cagliari al 76′ con Makoumbu, si addormenta Brescianini, il calciatore del Cagliari ruba palla al limite delle fredda Turati. Gara totalmente cambiata, al minuto 78 su un’uscita di Turati, Pairetto decreta calcio di rigore, ma richiamato dal V.A.R., l’arbitro rivederla decisione, effettivamente Turati colpisce nettamente prima il pallone, prima di colpire Prati.

Al minuto 88 colpo di testa di Pavoletti su cross di Zappa, palla che finisce fuori. Al 92′ cross di Goldaniga libera Oyono. Al minuto 94 la riprende il Cagliari con Pavoletti, Romagnoli si perde l’attaccante che colpisce di testa su un cross dalla sinistra e fa 3-3. La ribalta il Cagliari al minuto 96, Pavoletti fa impazzire la Domus Arena, calcio di punizione dalla trequarti colpo di testa di Dossena che serve Pavoletti che realizza il 4-3. L’ultima emozione la regala ancora Pavoletti, ma questa volta nella sua area di rigore, su un colpo di testa di Cheddira è proprio il numero 30 del Cagliari a respingere sulla linea di porta. Finisce qui una partita pazza. Il Cagliari la ribalta negli ultimi minuti e vince 4-3.

Pagelle

Turati: 5

La solita grande prestazione, due interventi miracolosi, da tanta sicurezza a tutta la difesa, non può nulla sui gol dei rossoblù

Lirola: 6

Qualità e quantità al servizio dei compagni quando c’è da attaccare come nel caso dell’assist per il gol di Brescianini, sicuro e attento quando deve difendere

Monterisi: 6

Il dominatore della difesa gialloblù, non fa passare un pallone, bravo Di Francesco a preferirlo ad Okoli

Romagnoli: 5

Bravo fino a che non è entrato Pavoletti, se lo perde nei due gol dell’attaccante cagliaritano

Marchizza: 5,5

Ordinato, dalla sua parte si muove prima Nandez e poi Luvumbo, ma nessuno dei due gli creano particolari problemi, ma quando entra Oristano va in confusione

Brescianini: 6

Fa legna in mezzo al campo, ma non disdegna qualche inserimento in zona offensiva bravo a sporcare ogni linea di passaggio del Cagliari, trova il gol del 3-0 ad inizio ripresa, si fa beffare da Moukumbu sul gol del 3-2

Barrenechea: 5,5

Il metronomo della squadra, a volte sembra disinteressarsi della partita, ma quando ha palla tra i piedi sa sempre quello che deve fare, affonda nel secondo tempo con tutta la squadra

Reinier: 5,5

Tanta qualità, come nell’assist per il primo gol di Soulè, ma anche tanta sostanza, ha la colpa di perdere il pallone dove il Cagliari trova il 3-1

Baez: 6

Un po’ sottotono, ci mette la solita buona volontà ma non riesce ad essere determinante esce dopo 55 minuti

Soulè: 6,5

Un uomo solo al comando, è lui la vera anima del Frosinone, lotta, combatte, ripiega, ma poi quando si trova negli ultimi 20 metri fa uscire tutto la qualità che ha, un talento puro, purtroppo sparisce nel secondo tempo

Cuni: 6

Lotta, sgomita e fa salire la squadra, in un paio di occasioni ha la palla buona, ma è impreciso, lascia il campo al 55′

Cheddira (55′): 5,5

Non riesce mai a mettere in apprensione i difensori avversari, anche perché la squadra pensa soltanto a difendere il risultato nel momento del suo ingresso

Garritano (55′): 5

Entra bene si mette sulla fascia e come sempre ci mette tanta corsa

Oyono (74′): 5

Pensa più a difendere che ad attaccare, non può nulla nel finale sulle arrembanti avanzate degli avversari

Bourabia (74′): 5,5

Non entra bene in campo, tanto che si fa ammonire ingenuamente

Okoli (80′): 5

Entra nel momento peggiore del Frosinone, ci mette chili ma non bastano per portare a casa il risultato

