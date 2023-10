Inter 1-0 Roma, Thuram fa esplodere San Siro: giallorossi mai in partita

Partita letteralmente dominata dall’Inter fin dai primi minuti, mette la Roma nella sua metà campo e comincia il giro palla, con verticalizzazioni repentine. Su una di queste Calhanoglu dal limite dell’area di rigore colpisce la traversa che salva Rui Patricio. Gli avanti giallorossi sono sempre, costantemente anticipati dai difensori nerazzurri, dopo varie occasioni arriva ella giusta per Thuram che servito da Di Marco anticipa Llorente e deposita la palla nel sacco, alle spalle dell’incolpevole Rui Patricio. L’unica occasione della Roma porta la firma di Cristante che da buona posizione impegna Sommer con un bel colpo di testa. Con questo risultato l’Inter torna prima in classifica, mentre la Roma si ferma dopo cinque vittorie consecutive tra campionato e coppa.

La prima occasione della partita arriva al minuto sei, con Calhanoglu che dal limite dell’area di rigore lascia partire un tiro che si stampa sulla traversa. Al 10′ Thuram si mette in proprio sulla sinistra, punta Mancini che non lo tiene, prova la conclusione ma trova Llorente che gli respinge la sfera in calcio d’angolo. Ancora Thuram al minuto 13 sprinta su Ndicka, lo salta ma il suo cross viene ancora ribattuto.

Grande uno contro uno di Dumfries che salta tre volte Zalewski, mette al centro la sfera, prova il tiro Thuram, bravissimo Rui Patricio a respingere. Al 16′ ancora Inter che prova la conclusione con Di Marco, ma sfera che finisce al lato. Al 19′ Di Marco crossa dalla sinistra, stacca Lautaro Martinez, palla rimpallata in calcio d’angolo. Primi venti minuti tutti di marca nerazzurra. Al 23′ ci prova Mkhitaryan che tiro al volo dal limite dell’area pallone che finisce altissimo.

Al 31′ calcio di punizione di Calhanoglu, Mancini libera di testa. Ennesimo cross di Dumfries al minuto 37, inserimento di Pavard che colpisce male e palla che finisce fuori. Al 48′ grande ripartenza dell’Inter, il pallone dopo un cross di Di Marco arriva sul piede di Barella che prova la botta al volo palla che però finisce alta. Dopo tre minuti di recupero le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Secondo Tempo

Il secondo tempo inizia con l’Inter che si rende pericolosa con un colpo di testa di Thuram che finisce alto. Al 54′ grande ripartenza dell’Inter con Thuram che serve Dumfries, cross dell’olandese, ancora bravo Llorente a spazzare in calcio d’angolo. Al minuto 59 Barella serve Thuram al centro dell’area spalle alla porta, stoppa per Martinez che calcia ma non impenserisce Rui Patricio. Si guadagna un calcio di punizione dal limite dell’area El Shaarawy con un bel uno due con Lukaku al 65′, sul successivo tiro di punizione, nulla di fatto.

Al 66′ paratona di Sommer su colpo di testa di Cristante, sulla ripartenza successiva, tiro dal limite di Calhanoglu deviato in angolo. Al 71′ cross dalla sinistra di Di Marco, pallone che attraversa tutta l’area di rigore senza che nessuno lo ribadisca in gol. Ci prova Asllani al 75′, appena entrato in campo, pallone che finisce fuori. Al 78′ ancora un cross pericoloso dell‘Inter, Bastoni da destra la mette al centro arriva tardi all’appuntamento Lautaro Martinez.

Al minuto 81 la sblocca Thuram, che raccoglie l’ennesimo cross basso di Di Marco, Llorente viene anticipato dall’attaccante, e Rui Patricio è battuto. Minuto 88 Carlos Augusto serve ancora Thuram al centro dell’area, pallone che finisce al lato sul tocco del francese. Un minuto dopo Carlos Augusto, con il piede destro lascia partire un missile che colpisce la traversa. Al 93′ ci prova Cristante dal limite dell’area, ma palla che finisce in curva. Dopo 5 minuti di recupero il popolo nerazzurro può festeggiare la vittoria, 1-0 il risultato finale.

Pagelle

Rui Patricio: 6

Prima lo salva la traversa, poi effettua a grande parata su tiro ravvicinato di Thuram, non può nulla sul gol dei nerazzurri

Mancini: 5

Neanche 14 minuti e si becca subito un giallo per proteste, poi va sempre in difficoltà sulle avanzate degli avanti nerazzurri

Llorente: 6

Deve coprire le amnesie di Mancini, e le difficoltà di Ndicka, si sdoppia e lo fa bene, fino a quando Thuram non lo beffa in occasione del gol

Ndicka: 5,5

Sempre in difficoltà contro gli avanti dell’Inter, particolare sullo sgusciante Martinez

Kristensen: 5

Non ha un cliente facile davanti, e infatti è sempre in ritardo sulle avanzate di Di Marco, proprio da un suo cross nasce iil gol dell’Inter

Bove: 5,5

Dalla sua parte si muovono Barella e Dumfries, e lui si deve occupare di coprire costantemente le loro avanzate

Paredes: 5

È costantemente messo in mezzo dai centrocampisti avversari, prova a rallentare i ritmi ma riesce quasi mai a far ripartire le avanzate giallorosse, ammonito salterà la prossima gara

Cristante: 5,5

Male, non raddoppia mai su Di Marco e lascia spesso Kristensen nell’uno contro uno, cosa che agevola i cross del laterale di Inzaghi, sfiora il gol con un bel colpo di testa

Zalewski: 5

Dumfries è un cliente troppo scomodo per il ragazzo di Tivoli, ancora troppo acerbo per gare così importanti lascia il campo al 75′

El Shaarawy: 5

Non gli arriva un pallone giocabile, e quando gli arriva si ritrova sempre solo tra i difensori dell’Inter

Lukaku: 5

Non la prende mai, sarà per i difensori che lo bloccano bene, sarà perchè la Roma non lo mette mai in condizione di offendere, non in una delle sue migliori serate

Celik (75′): 5,5

Entra per fermare le avanzate dell’Inter sulla fascia sinistra, non riesce ne a difendere e neanche ad attaccare

Aouar 85′): s.v.

Belotti (85)’): s.v.

Azmoun (90′): s.v.

