Il Milan espugna l’Olimpico, Roma ancora ko: i rossoneri si impongono per 1-2

Dopo la sconfitta contro il Verona, la Roma era chiamata ad affrontare un big match importante come quello contro il Milan. Con Lukaku arrivato da pochi giorni, e con Dybala costretto ai box per infortunio, Josè Mourinho ha dovuto reinventare l'attacco affiancando El Shaarawy a Andrea Belotti. Il Milan, però, è apparso subito in forma, mettendo in netta difficoltà i giallorossi nella prima ora di gioco. Le reti che decidono la gara portano la firma di Olivier Giroud su calcio di rigore nel primo tempo, e Rafael Leao con un'acrobazia a inizio ripresa. La Roma va alla sosta con un punto in tre partite, mentre i rossoneri fanno bottino pieno a quota nove.

Primo tempo

La gara inizia con un presunto contatto nell’area di rigore giallorossa, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Dopo un consulto con il VAR, però, l’arbitro torna sui suoi passi e concede il calcio di rigore. Giroud con freddezza batte Rui Patricio e porta avanti i rossoneri. Al ventiduesimo ci prova Pulisic, con Rui Patricio che compie una parata strepitosa. Il Milan gestisce bene il proseguo della prima frazione, non rischiando praticamente nulla. Termina 0-1 il primo tempo allo stadio Olimpico.

Secondo tempo

La ripresa si apre nel peggiore dei modi per la Roma. Al terzo minuto, infatti, Rafael Leao trova la via del raddoppio rossonero. Al minuto 61, però la squadra rossonera resta in dieci per l’espulsione rimediata da Fikayo Tomori. La Roma ci prova inserendo anche il nuovo acquisto Romelu Lukaku, non riuscendo oerò a creare particolari problemi a Maignan. In pieno recupero a trovare la rete dell’1-2 è Spinazzola, grazie ad una deviazione che non lascia scampo al portiere francese.

Le pagelle

Rui Patricio 6

Fa quel che può, risultando incolpevole sulle due reti rossonere.

Mancini 5,5

Soffre spesso gli attacchi rossoneri. Deve ritrovare la condizione migliore.

Smalling 5,5

Meglio nella ripresa. Comanda bene la difesa e tiene botta con l’attacco rossonero.

Llorente 5,5

No una grande partita dello spagnolo. Dalla sua parte soffre parecchio le avanzate avversarie.

Celik 5

Soffre l’intraprendenza di Theo Hernandez, cliente molto scomodo.

Cristante 5,5

Soffre in mezzo al campo. La condizione non è delle migliori.

Paredes 5

Non il Paredes che i tifosi si aspettavano. Sbaglia troppo non prendendo per mano il centrocampo

Aouar 5,5

Inizia bene, ma un infortunio lo costringe ad abbandonare il campo dopo mezz’ora.

Zalewski 5,5

Prova a spingere, ma creando veramente poco. I suoi attacchi risultano spesso sterili.

El Shaarawy 5,5

Ci prova, ma la difesa rossonera chiude bene tutti gli spazi.

Belotti 6

Lotta su ogni pallone, provando a mette in difficoltà i due centrali. La poca assistenza, però, non gli permettono di essere realmente pericoloso.

Pellegrini (31′) 5,5

Entra bene in campo, ma non riesce ad incidere nella manovra giallorossa.

Lukaku (70′) 5,5

Entra negli ultimi venti minuti, ma non riesce ad essere incisivo. Rimedia anche un cartellino giallo

Bove (70′) 6

Entra bene in campo, cercando qualche inserimento pericoloso, sfiorando anche la rete del pareggio nel finale.

Spinazzola (70′) 6,5

Ci prova con grande insistenza sulla corsia mancina, trovando anche la rete in pieno recupero che rimette in gioco la Roma.

Pagano (79′) S.V.

© Riproduzione riservata