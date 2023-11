Con il progetto “Il mio nome è Giovanni”, in memoria di Giovanni Falcone e di tutte le vittime della mafia, l’Istituto Comprensivo Cardinale Oreste Giorgi di Valmontone si è aggiudicato il finanziamento del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, iniziativa del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Dopo mesi di intensa attività, che ha coinvolto circa un centinaio di ragazzi della scuola secondaria di Primo grado, il progetto sta giungendo alle fasi conclusive, che si concretizzano in due importanti appuntamenti.

Si inizia mercoledì 22 novembre, alle ore 10.30 al Multisala Ariston di Colleferro, con una Masterclass tenuta da un artista di altissimo profilo internazionale: Nicola Sganga, tre volte David di Donatello e, in passato, già autore di un lavoro video tecnologicamente raffinato, dedicato proprio a Valmontone. L’incontro, patrocinato dal Comune di Valmontone, è aperto non solo agli studenti, ma anche a un pubblico generico e si terrà nella Sala Leone del Multisale Ariston di Colleferro, il cinema più vicino a Valmontone.

Il titolo della Masterclass è “Magie e trucchi del cinema” e offre un’occasione importante per calarsi “dietro le quinte di un set” e scoprire, guidati dalla bravura di Sganga, le straordinarie potenzialità degli effetti visuali, dell’animazione 3D e delle architetture scenografiche virtuali, tutte componenti ormai imprescindibili della creatività cinematografica.

AL CINEMA LA PROIEZIONE DEI LAVORI REALIZZATI DAGLI STUDENTI

Il secondo appuntamento è fissato invece per venerdì 1° dicembre, quando, alle 10.30, nella sala Tognazzi del Multisale Ariston di Colleferro, si terrà la proiezione dei lavori realizzati dagli studenti durante il percorso di formazione e sperimentazione compiuto sotto la guida delle Associazioni culturali Xenia e Artenova, con il coordinamento del corpo docente dell’Istituto. L’evento finale, oltre al patrocinio del Comune di Valmontone, ha anche il sostegno della Città Metropolitana e dell’ATCL Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio.

Tutti i lavori prodotti ripercorrono, attraverso gli occhi delle studentesse e degli studenti dell’Istituto Oreste Giorgi, la vita e l’azione di Giovanni Falcone, con l’obiettivo di indurre a riflettere sui temi della legalità, mantenendo la freschezza degli adolescenti.

Anna Di Vietri – dirigente scolastica Ic Oreste Giorgi

“Quello del cinema – afferma la dirigente scolastica Anna Di Vietri in conferenza stampa – è sicuramente un linguaggio che aiuta ad aprirsi ad un mondo fantastico e al tempo stesso reale. Come scuola abbiamo aderito con entusiasmo al progetto con Xenia e Artenova, con “Il Mio nome è Giovanni”, coinvolgendo un centinaio di ragazze e ragazzi. Sono felice perché i tutor hanno collaborato con passione e spero in una ricaduta successiva.

Rosa Fraticelli – docente, referente del progetto

“Grazie a questo progetto abbiamo potuto riprendere “Il mio nome è Giovanni”, dedicato tempo fa a Giovanni Falcone, facendo una trasposizione del lavoro in modalità cinematografica. I ragazzi sono stati contenti di vedere da vicino i meccanismi del cinema da una prospettiva nuova e di lavorare su un tema importante come quello della legalità. E stato un arricchimento ulteriore: abbiamo incontrato il cinema e non lo lasciamo più”

Paolo Pasquini e Agnese Ciaffei – associazioni Xenia e Artenova

Questo è un progetto Lab, che doveva dedicarsi solo a laboratori di formazione, ma in realtà abbiamo voluto dar vita ad un vero film e il 1 dicembre al cinema si vedrà la trasposizione cinematografica abbreviata dello spettacolo “Il mio nome è Giovanni” e alcune altri video.

I ragazzi hanno visto ogni singolo aspetto della creazione video: si sono preparati le scene, hanno fatto i costumisti, la pubblicità progresso, montatori e altri ruoli. Lavorato in un clima molto bello che ha coinvolto tutti a 360 gradi

Il progetto è realizzato con il patrocinio del Comune di Valmontone e il sostegno, per la data del 1 dicembre, della Città Metropolitana e di Atcl, Associazione teatrale tra i comuni del Lazio.

