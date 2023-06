Il pane di Lariano, ancora oggi preparato con una ricetta di oltre due secoli fa

Il pane di Lariano (comune della provincia di Roma) è uno dei prodotti gastronomici più famosi e apprezzati della regione laziale, e in particolare della zona dei Castelli Romani. Si tratta di un pane rustico, dal sapore intenso e dalla crosta croccante, che viene ancora oggi preparato seguendo le tradizioni di una volta. La storia del pane di Lariano, risale almeno al XVII secolo, quando la zona di Lariano, situata alle pendici dei Colli Albani, era già famosa per la produzione di cereali di alta qualità.

In particolare, il grano era coltivato sui terreni vulcanici della zona, che conferivano al cereale un gusto particolarmente intenso e aromatico. Il pane di Lariano, dunque, era già allora un prodotto di prestigio, apprezzato anche dai nobili e dai papi che risiedevano a Roma. La ricetta del pane di Lariano è rimasta pressoché immutata nel corso dei secoli.

Si tratta di un pane a lievitazione naturale, fatto con farina di grano duro, acqua e sale. La pasta viene lavorata a mano per diverse ore, fino a raggiungere la giusta consistenza e la giusta maturità. Successivamente viene rimessa a lievitare per alcune ore, prima di essere infornata in forni a legna alimentati con legno di castagno. La cottura avviene a temperature molto elevate, che conferiscono al pane la crosta croccante e il profumo intenso che lo contraddistinguono.

Il pane di Lariano è un pane molto versatile, che si presta a molte preparazioni gastronomiche. E’ ottimo consumato da solo, magari accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso della zona dei Castelli Romani. Ma può essere anche utilizzato come base per crostini, bruschette o panini, o come accompagnamento per piatti di carne e di pesce.

Nonostante la sua notorietà, il pane di Lariano ha dovuto affrontare diverse difficoltà nel corso degli anni. In particolare, la produzione di questo pane artigianale è stata messa in crisi dalla diffusione del pane industriale, più economico ma anche meno gustoso e meno salutare. Inoltre, la crisi economica degli ultimi anni ha messo a dura prova le piccole imprese artigianali che producono il pane di Lariano, costrette a competere con le grandi catene di supermercati.

Tuttavia, negli ultimi anni si sta assistendo a una sorta di rinascita del pane di Lariano e del pane artigianale in generale. Sempre più persone infatti sono alla ricerca di prodotti di alta qualità, fatti con ingredienti naturali e lavorati con cura e passione. Questo meraviglioso pane è stato riconosciuto tra l’altro, come prodotto agroalimentare tradizionale della Regione Lazio.

Inoltre, la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali sta portando sempre più turisti a scoprire il pane di Lariano e a gustarlo durante le loro vacanze nella zona dei Castelli.

