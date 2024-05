Gabriele Bonci, perché ha lasciato il piccolo schermo: dopo anni la cruda verità

Ecco perché Gabriele Bonci se n’è andato dalla tv: parole dolorose.

Nato a Roma nel marzo del 1977, Gabriele Bonci è uno dei pizzaioli più famosi al mondo. La fama la raggiunge verso il 2009/2010 grazie alle diverse trasmissioni a cu partecipa come cuoco e pizzaiolo e, parallelamente, inizia a pubblicare i suoi primi libri. Il primo esce nel 2012 ed è Il gioco della pizza, edito da Rizzoli mentre nel 2013 esce Pizza.

Nel 2019 esce Pizza Hero, il libro che prende il nome dall’omonima trasmissione che Bonci conduce nello stesso anno sul NOVE. Si tratta di un format molto simile a Cake Star di Damiano Carrara e Katia Follesa: Bonci, infatti, gira per l’Italia e mette in sfida tra loro panettieri e pizzaioli, alla ricerca del locale migliore.

I punti vendita di Bonci diventano quindi ancora più famosi e, a fianco al primo aperto a Roma nel 2003, ne arrivano molti altri a Miami, a Lucca ed anche a Chicago e a Milano. Di fatto la vita intera di Bonci è stata dedicata alla cucina: dopo il diploma all’istituto alberghiero, infatti, fa qualche anno di gavetta e mette da parte alcuni risparmi per riuscire ad aprire il suo primo locale di pizza al taglio.

A un certo punto, però, Bonci si allontana dalla tv e decide solo di dedicarsi alla sua famiglia e alle sue attività imprenditoriali. Ecco infatti qual è il motivo di questa decisione: non l’avreste mai detto.

Perché Bonci se n’è andato

Negli ultimi anni, Bonci ha deciso di lasciare il mondo della tv per dedicarsi maggiormente al proprio laboratorio e al business personale, quindi lontano dalle telecamere. Già nel 2019, il panettiere e pizzaiolo ha spiegato a Blog TV le motivazioni di questa scelta ed ha parlato senza mezzi termini di un uso, da parte della televisione, della sua immagine.

“Sono servito a coprire cinque minuti, il tempo di un tutorial, di una rubrica in studio. Mi hanno sempre messo dove serviva” ha detto. Bonci, probabilmente, non si riferisce ai suoi Pizza Hero ma, ad esempio, alle sue partecipazioni a programmi come La Prova del Cuoco, a cui ha partecipato nel 2009.

Le difficoltà della sua vita

Nel corso di un’intervista rilasciata al podcast One More Time, Gabriele Bonci ha anche parlato delle difficoltà della sua vita quotidiana. La prima è la gestione dei figli e delle finanze con l’ex moglie Elisa, ancora oggi amministratrice della sua azienda. La sua vita, infatti, non è stata tutta rose e fiori: in passato ha dovuto lottare anche con una dipendenza dalla cocaina, da cui oggi è libero da più di due anni.