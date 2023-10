Immobile di rigore, i biancocelesti la vincono all’ultimo respiro: Lazio 1-0 Fiorentina

Con un rigore all’ultimo respiro di Ciro Immobile la Lazio vince una partita tattica, a tratti anche troppo, primo tempo equilibrato, dove la Fiorentina si ende pericolosa in un paio di occasioni, in una Beltran segna, ma il V.A.R. annulla per un fallo di mano della stesso attaccante, nell’altra è il palo a salvare Provedel. Nella ripresa la Lazio ci prova di più, strepitoso Terracciano in due interventi su Felipe Anderson e Luis Alberto. Ma il portiere viola deve soccombere al minuto 94 sul calcio di rigore di Immobile per fallo di mano netto di Milenkovic. Tre punti di fondamentale importanza per i ragazzi di Sarri che salgono a meno uno proprio dalla Fiorentina, al settimo posto in classifica, e a tre punti dalla zona Champions.

Primo tempo

Parte bene la Lazio che su un errore di Gonzalez riesce ad arrivare sul fondo e mettere il pallone al centro, ma nessun compagno è pronto all’appuntamento. Al minuto 11 si fa vedere la Fiorentina con Bonaventura che dal limite dell’area calcia, blocca a terra Provedel. Un minuto più tardi grande occasione per la Lazio, Castellanos servito in profondità, trova Luis Alberto che da due passi dalla porta calcia al lato. Al 14′ la sblocca la viola con Beltran, ma il V.A.R. annulla per un fallo di mano dello stesso calciatore.

Ancora pericolosa la Fiorentina al 17′ ancora con Beltran che sugli sviluppi di un calcio di punizione, stacca di testa, pallone che finisce sul palo, si salva la Lazio. Al 29′ si rivede la Lazio con un tiro a giro di Zaccagni che sfiora il palo. Grande uscita bassa di Provedel al 37′ che sventa una potenziale azione da gol sui piedi Nico Gonzalez. Dopo un solo minuto di recupero squadre al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo

La prima occasione della ripresa capita alla Fiorentina, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo trova il tiro dal limite dell’area con Parisi, nessun problema per Provedel che blocca la sfera.Clamorosa occasione un minuto dopo per Castellanos, che a tu per tu con Terracciano calcia al lato. Al 58′ grandissima parata di Terracciano su tiro ravvicinato di Felipe Anderson. Portiere viola che si ripete al 66′ su Luis Alberto che, servito da Felipe Anderson, calcia a botta sicura, respinge Terracciano.

Ora la Lazio ci prova con più insistenza, tanto che al 70′ Kamada imbuca per Felipe Anderson, che tira, bravo ancora il portiere della Fiorentina a respingere. Si vede ancora la Lazio al minuto 83 con Vecino che prova il tiro da fuori, pallone al lato della porta avversaria. Da un’errore di Cataldi parte un’azione viola che si conclude con un tiro di Lopez che Provedel blocca bene.

La svolta arriva nel recupero, al 93′ cross di Pedro, colpo di testa di vecino che trova il braccio largo di Milenkovic, l’arbitro non ha dubbi e decreta calcio di rigore. Dal dischetto si presenta il capitano Ciro Immobile che spiazza Terracciano e regale tre punti di fondamentale importanza per i biancocelesti. La partita finisce con la squadra ad abbracciare Immobile sotto una Curva Nord in festa.

Provedel: 6

Sempre attento, e reattivo, da sicurezza a tutto il reparto, è salvato dal palo su un colpo di testa di Beltran

Lazzari: 5

Si limita al compitino, non riesce mai a fare un cross buono, benino in fase difensiva, male in faese offensiva

Patric: 6

Sempre attento e grintoso, soffre un po’ la fisicità degli avanti della Fiorentina, ma non abbassa mai la guardia

Romagnoli: 5,5

Si fa beffare da Beltran due volte, in una favola poi annullato, nell’altra prende il palo, un po’ stratto in alcune occasioni

Marusic: 5,5

Ikone e Bonaventura lo mettono costantemente in difficoltà, non spinge mai sulla fascia

Guendouzi: 6,5

Il migliore dei biancocelesti, combatte quasi da solo contro i mediani viola, lascia il campo a Vecino dopo 67 minuti

Rovella: 6

Si mette in mezzo al campo e recupera tantissimi palloni, lascia il campo dopo 63 minuti

Luis Alberto: 5

Stanco, sempre in ritardo sui centrocampisti avversari, prova con il fioretto quando servirebbe la spada

Felipe Anderson: 6

Prova per due volte la via del gol, ma in entrambe le occasioni ova un Terracciano bravissimo a respingere le conclusioni

Castellanos: 6

Lotta si sbatte, non gli arriva mai un pallone da girare in rete, lascia il campo stremato per Immobile

Zaccagni: 5,5

Non salta mai Parisi, buono nella fase difensiva meno quando c’è da attaccare, involuto rispetto alla passata stagione

Cataldi (63’):5

Non ne azzecca una, su un suo svarione per poco la Fiorentina sblocca il risultato

Kamada (67’): 6

Entra bene in campo, regala più dinamismo e geometrie

Vecino (67’): 6,5

Entra di nuovo da protagonista, si guadagna il calcio di rigore nel finale

Immobile (77’): 7

Si prende la responsabilità di calciare il calcio di rigore che porta tre punti importantissimi

Pedro (77’): 6

Dai suoi piedi parte il cross dove Vecino trova il calcio di rigore, solo per questo merita la sufficienza

