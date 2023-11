Torino 1-2 Frosinone, Cerofolini e Renier mandano i ciociari agli ottavi: ora il Napoli

Gran colpo del Frosinone che va a vincere a Torino nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, 2-1 il risultato finale, con reti di Ibrahimovic dopo appena cinque minuti di gioco, pareggio dei granata di Zima sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 31′. Grande Cerofolini, il portiere dei gialloblù salva in almeno due occasioni la porta con degli interventi portentosi. Nei tempi supplementari ci pensa Reinier a siglare il gol che vale la qualificazione agli ottavi di finale. Il Frosinone se la vedrà con il Napoli di Raspadori e compagni.

Primo Tempo

La prima occasione della gara è del Torino con Linetty, che al 3′ minuto calcia dal centro dell’area, ma il suo tiro viene respinto. Due minuti dopo il Frosinone va in vantaggio con Ibrahimovic, che dal da dentro l’area calcia, battendo Gemello. Al minuto 15 è ancora Ibrahimovic, servito da Oyono, a provare la conclusione dal limite dell’area, ma la palla finisce al lato. Si rivede il Torino al 26′ con un colpo di testa di Zapata, su un cross di Lazaro, che non crea problemi al portiere del Frosinone.

Un minuto dopo ci prova Tameze con un tiro dal centro dell’area, sfera che finisce fuori. Ci provano ancora i granata al 30′, cross di Rodriguez e colpo di testa di Sanabria che finisce ancora fuori. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il Torino pareggia con Zima, che stacca di testa e batte il portiere ciociaro, al minuto 31. Ancora il Torino si rende pericoloso al 34′ con Sanabria che di testa, in area di rigore,on trova la porta. L’ultima occasione del primo tempo è di marca Frosinone con Mazzitelli che dal limite dell’area di rigore calcia ma la mira è sbagliata, e palla che finisce fuori. Finisce il primo tempo sul risultato di 1-1.

Secondo Tempo

La prima occasione della ripresa è sui piedi di Kveradze, che servito da Lirola prova il sinistro, ma tiro che viene respinto. Al 50′ Sanabria calcia da fuori area, palla che finisce al lato. Un minuto dopo prova il tiro Ibrahimovic, sfera che viene respinta. Al minuto 58 Zapata serve Bellanova che appena entrato in area, prova il tiro, bravo Cerofolini a respingere. Bellanova ci riprova al 63′, con un tiro dal limite dell’area è ancora bravo il portiere gialloblù. Al 65′ Cheddira colpisce di testa un pallone crossato da Soulè sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ancora il Frosinone pericoloso con Marchizza al 66′ che, ancora da un calcio d’angolo colpisce di testa pallone che finisce alto. Al 77′ Ibrahimovic servito da Cheddira prova il destro da fuori area, sfera che finisce alta. Al minuto 82 Buongiorno pesca pellegri in area, che calcia a è attento Cerofolini a parare. Ci prova Soulè all’85’ con un tiro da fuori area, ma il pallone viene respinto. Da un calcio d’angolo di Soulè, stacca Mazzitelli, sfera che non impensierisce il portiere granata. Al 94′ diagonale di Vlasic che trova la deviazione in corner di Cerofolini. Dopo 4 minuti di recupero finisce il secondo tempo, ma non la partita, si va ai tempi supplementari sul risultato di 1-1.

Primo Tempo Supplementare

Subito un’emozione, al minuto 93 intervento di Monterisi su Seck, l’arbitro decreta il calcio di rigore, ma richiamato dal V.A.R. rivede l’azione e annulla la sua decisione. Al 99′ Frosinone in vantaggio, Kaio Jorge si gira lla trequarti e serve Reinier, che s’invola verso Gemello e lo batte in uscita. Un minuto dopo Gineitis impegna Cerofolini con una conclusione dal limite dell’area, tiro respinto. Al minuto 105 gran tiro di Karamoh che si stampa sulla traversa. Dopo 2 minuti di recupero finisce il primo tempo supplementare.

Secondo Tempo supplementare

Al minuto 107 Bellanova arriva sul fondo e da destra mette in mezzo per Karamoh, che tenta a sponda di testa invece di cercare la porta. Al 113′ calcio di punizione del lato corto dell’area di rigore di Soulè, la palla arriva a Kaio Jorge che spara di destro, grandissimo intervento di Gemello che respinge. Ci prova il Torino, sugli sviluppi di un calcio d’angolo tiro di Bellanova respinto da Cerofolini. Si difende benissimo il Frosinone e porta a casa il risultato e la qualificazione, battendo il Torino per 1-2.

Pagelle

Cerofolini: 7

Non può nulla sulcolpo di testa di Zima, ma prima e dopo chiude la porta a tutti gli attacchi granata

Lirola: 6 Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Spinge bene a destra e difende con estrema attenzione, finisce la partita stremato

Okoli: 6,5

Gran partita del numero 5 gialloblù, dalle sue parti non si passa

Monterisi: 6,5

Si lascia anticipare da Zima in occasione del gol, ma non fa rimpiangere il titolare Romagnoli

Kvernadze: 6

Buona prova, che considerando che dalla sua parte gioca Bellanova

Bourabia: 6

Fa bene il suo compitino ma nulla di più

Mazzitelli: 6,5

Il Capitano ci prova con un paio di tiri da fuori area senza fortuna, si batte come sempre con la forza agonistica che certo non gli manca Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Oyono: 6

Gioca un pochino più avanti del solito, ma lo fa bene considerando che non è un centrocampista

Brescianini: 6,5

Ci mette come sempre qualità e quantità, non si fa mettere in mezzo dai centrocampisti del Torino, ma si batte su ogni pallone

Ibrahimovic: 7

Ha il merito di sbloccare il risultato, buonissima partita la sua

Cheddira: 6,5

Come sempre lotta sgomita, fa salire la squadra e si carica sulle spalle il peso dell’attacco

Soulè (61′): 6,5

Entra lui e si accende la luce

Marchizza (61′): 6

Limita Bellanova in un momento in cui il granata stava prendendo fiducia

Barrenechea (78′): 6,5

Si mette in mezzo al campo e come sempre prende per mano i compagni, ritmando i tempi dei ciociari

Reinier (78″): 7,5

Di un’altra categoria, ha classe ma quando c’è da lottare non si tira indietro, ha il merito di segnare il gol qualificazione

Lulic (90′): 6

Si mette in mezzo al campo e lotta come un leone per tutti i supplementari

Kaio Jorge (90): 7

Entra e serve l’assist a Renier che porta il Frosinone ial turno successivo

Foto: Profilo Facebook Frosinone Calcio

© Riproduzione riservata