Incidente Anzio, morte due 20enni: una era di Milano, in visita dall’amica di Ardea

Due ragazze di 22 e 21 anni sono morte nella notte, ad Anzio, in via della Pineta dopo che l’auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada finendo contro un albero. L’impatto per le due giovani è stato fatale e probabilmente sono morte sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco di Anzio che hanno estratto e corpi dalle lamiere e i carabinieri.

Incidente Anzio, una delle due ragazze di Ardea

Le cause dell’incidente, avvenuto attorno all’1:20 di notte, sono in corso di accertamento ma al momento si esclude che possano essere state coinvolte altre auto. La vettura a bordo della quale viaggiavano le due giovani è stata notata da una pattuglia di carabinieri che stava transitando in zona.

Secondo quanto riportato da la Repubblica la 22enne alla guida era originaria di Milano, mentre la 21enne era di Ardea. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa avessero fatto le due amiche prima dell’incidente. I corpi sono state trasportate al policlinico Tor Vergata, per effettuare l’autopsia, e sulla tragedia la Procura di Velletri ha aperto un’inchiesta.

