Incidente Immobile: il tram, un mezzo di trasporto utile ma con rischi nascosti

Il tram, una forma di trasporto pubblico su rotaia, è spesso considerato un’opzione comoda ed ecologica per spostarsi in città. Offre una serie di vantaggi, come l’affidabilità del percorso predefinito, la sua accessibilità per le persone con disabilità e l’assenza di inquinamento atmosferico direttamente associato all’uso di carburanti fossili. Tuttavia, come qualsiasi altro mezzo di trasporto, il tram presenta anche alcuni rischi potenziali che vanno presi in considerazione.

Il tram e il traffico su gomma in città

Uno dei principali rischi associati all’uso del tram è la sua interazione con il traffico stradale. Molti sistemi tramviari condividono lo spazio stradale con veicoli privati, pedoni e ciclisti, il che può portare a potenziali collisioni o incidenti. Sebbene i tram siano dotati di dispositivi di sicurezza come segnali luminosi e segnali acustici per avvisare gli altri utenti della strada della loro presenza, gli incidenti possono comunque verificarsi a causa di errori umani, come l’errore del conducente del tram o dei veicoli privati.

Inoltre, il tram presenta anche il rischio di incidenti a bordo. A causa del suo movimento lungo rotaie fisse, il tram può avere frenate brusche o sbalzi in caso di ostacoli sulla strada, come pedoni imprudenti o oggetti abbandonati sui binari. Questo può causare lesioni agli occupanti del tram, come contusioni o cadute.

Il rischio che corrono pedoni e ciclisti

Un altro rischio potenziale del tram è il coinvolgimento in incidenti con utenti vulnerabili della strada come pedoni o ciclisti. A causa delle sue dimensioni e della sua velocità, il tram può rappresentare una minaccia per coloro che attraversano la strada o che si spostano lungo i binari senza prestare attenzione. È fondamentale che i pedoni e i ciclisti siano consapevoli del pericolo del tram e seguano sempre le regole della strada per evitare incidenti.

Gli incidenti: i casi a Milano e a Roma con Ciro Immobile

Il tram può essere anche coinvolto in incidenti gravi come deragliamenti o collisioni con altri veicoli su rotaia. Anche se questi incidenti sono relativamente rari, possono causare danni significativi ai veicoli, alle infrastrutture e, più importante, mettere a rischio la sicurezza e la vita dei passeggeri, come è avvenuto nel novembre scorso a Milano, con la morte di un giovane di appena 14 anni, in sella ad una bici e come il recente incidente a Roma, per fortuna non così grave, accaduto all’attaccante della Lazio, Ciro Immobile.

Roma, incidente Immobile: il mistero del semaforo e quei tram vecchissimi

