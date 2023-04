Latina, bullismo su 13enne: indagata l’intera classe per stalking

Un brutto episodio di cronaca registriamo a Latina dove sarebbe vittima di bullismo una ragazzina di 13 anni, indagati tutti i compagni di classe.

Una scuola a Latina è finita sotto la lente della Procura con l’iscrizione al registro degli indagati di 12 ragazzi e 3 ragazze accusati di istigazione al suicidio e stalking.

A subire continui atti di bullismo una ragazza di 13 anni presa di mira dai bulli tanto che ci sarebbe anche una chat di gruppo creata proprio con l’intento di denigrarla e umiliarla con frasi tipo: “E’ come l’ebola, chi la tocca muore ed esce dal gruppo” o incoraggiamenti ad imitarla per prenderla in giro.

Latina: bullismo in classe, la denuncia della mamma

Continuamente umiliata da quei compagni con cui condivideva molte ore al giorno, la ragazza aveva iniziato ad arrivare tardi in classe per evitare di incontrare qualcuno nei corridoi e dover subire ancora abusi.

Tramite il registro elettronico la madre aveva constatato i continui ritardi nonostante la donna accompagnasse personalmente la ragazza a scuola in tempo e il sospetto ha prevalso.

Sospetti confermati quando una delle ragazze in chat, stanca di tutto quell’odio per la sua compagna, ha raccontato tutto aiutando la ragazza a denunciare la storia.

Bullismo e minori: le indagini e gli incontri

Mentre la Procura indaga l’intera classe con le accuse di stalking e istigazione al suicidio, la Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Lazio, Monica Sansoni, in questi giorni ha incontrato gli studenti della scuola dove i fatti sono accaduti, e altri incontri sono in programma.

