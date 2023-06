Incidente tra Marino e Castel Gandolfo, muore ragazza di 18 anni

L’incessante pioggia delle scorse ore sembrerebbe essere la causa del tragico incidente che nella serata di ieri ha spezzato la giovane vita di Giulia sulla strada tra Marino e Castel Gandolfo. Diciotto anni appena, Giulia andava con il suo fidanzato e alcuni amici alla festa di fine anno, organizzata dagli studenti del Liceo Ugo Foscolo.

Intorno alle 20:15 di ieri, martedì 13 giugno, a viale Bruno Buozzi, tra Marino e Castel Gandolfo, un terribile schianto ha spezzato la vita di Giulia.

Stando a una primissima ricostruzione, la giovane viaggiava a bordo dell’auto con altri ragazzi, il veicolo si è schiantato con un mezzo pesante.

Inutili i soccorsi, i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118: per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

I ragazzi che viaggiavano con lei sono rimasti anch’essi feriti ma non sarebbero, secondo le notizie trapelate, in pericolo di vita.

Giulia frequentava la 4° G del liceo classico di Albano, al momento dello schianto si trovava nei sedili posteriori e sarebbe morta sul colpo.

Castel Gandolfo, 18enne muore in un incidente stradale: annullata la festa di fine anno

Quando la notizia si è diffusa tra i ragazzi presenti alla festa. L’iniziale gioia per i festeggiamenti è stata spazzata via dalla tristezza e dal dolore per la morte della loro compagna.

Sui social alcuni genitori confermano la tragedia “Era la festa del liceo Foscolo, c’era anche mio figlio, mi ha chiamato sconvolto” commentano.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Albano per tutti i rilievi del caso: a loro, ora, spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo incidente mortale.

la condizione meteo, per ora la più indiziata come causa della tragedia. Va ricordato che solo pochi giorni prima in quelle stesse zone un altro schianto mortale tra un’auto e una moto provocò la morte di Stefano Subioli, medico molto conosciuto nella zona.

