Insalata di polpo, la ricetta segreta di Antonino Cannavacciuolo: ci mette sempre questo ingrediente nel condimento

Cannavacciuolo è uno degli indiscussi re della cucina italiana, con ben sette stelle Michelin, un punto di riferimento per tutti gli appassionati del settore. Spopola sui social la ricetta della sua insalata di polpo.

La carriera di Antonino Cannavacciuolo nel campo della ristorazione italiana comincia diversi anni fa, ancor prima di incontrare la moglie Cinzia. Grazie alle sue abilità, conquista subito lo scenario nazionale.

L’arrivo nel programma di MasterChef Italia ha permesso a Cannavacciuolo di presentarsi anche al pubblico della TV, mettendo in scena le sue competenze e aprendo le porte dei suoi ristoranti alle telecamere.

Il cooking talent show di casa Sky ha dato modo a molti aspiranti chef di confrontarsi con Cannavacciuolo, e alcuni di loro hanno avuto l’opportunità di entrare nello staff dello chef stellato nei suoi ristoranti.

Ora sui social spopola proprio l’insalata di polpo realizzata seguendo la ricetta di Cannavacciuolo, un antipasto perfetto da servire durante le cene estive.

Ricetta dell’insalata di polpo di Cannavacciuolo

In vista di una cena con gli amici, stila un menù che li lasci senza parole, servendo in tavola pietanze di stagione, proprio come l’insalata di polpo di Cannavacciuolo. Si tratta di un piatto semplice da realizzare e che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di occasione, sia essa una cena informale o più elegante. Un piatto con cui potrai sorprendere davvero tutti i tuoi commensali. Per realizzare l’insalata di polpo con la ricetta dello chef stellato Cannavacciuolo, serviranno i seguenti ingredienti per circa sei persone:

1 kg di polpo,

quattro patate,

un gambo di sedano,

una foglia di alloro,

un cucchiaio di aceto bianco,

prezzemolo,

pepe,

sale,

olio.

Ecco come si prepara l’insalata di polpo di Cannavacciuolo

La preparazione del piatto comincia proprio dalle patate, che vanno lessate in acqua bollente per circa 30 o 40 minuti. Il tempo di cottura è determinato dalla grandezza del tubero; quindi, controllate sempre lo stato di cottura dell’alimento. Per verificare che le patate siano perfettamente cotte, infilzatele con una forchetta: se questa trafigge l’alimento da una parte all’altra con facilità, vuol dire che sono lessate alla perfezione. Successivamente, lasciate intiepidire le patate e concentratevi sulla preparazione del polpo.

Il polpo va lavato bene, eliminando il becco centrale, spellatelo e fatelo cuocere in acqua bollente per 30 minuti, aggiungendo man mano acqua, foglie di alloro e un cucchiaio di aceto bianco. Trascorso il tempo necessario, quando il polpo sarà pronto, rimuovetelo dall’acqua ed eliminate eventuali residui di pelle rimasti attaccati ai tentacoli. Poi mettetelo da parte e passate allo step successivo.

Pulite un gambo di sedano e tritatelo insieme a un ciuffo di prezzemolo. A questo punto aggiungete anche la cipolla e due cucchiai di olio extravergine d’oliva, insieme al sale e un pizzico di pepe. Trasferite questo trito in una ciotola e miscelatelo con le patate lessate in precedenza. Aggiungete poi il polpo tagliato a fettine, ancora un po’ di olio d’oliva, una manciata di pepe, e servite in tavola!