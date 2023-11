Partita gradevole fin dalle prime battute con un Frosinone, che risponde colpo su colpo le avanzate nerazzurre. Fino al 45′ quando Federico Di Marco si inventa un gol da centrocampo, con un pallonetto che beffa Turati fuori dai pali. Dopo due minuti dall’inizio della ripresa Monterisi stende in area Thuram, calcio di rigore che Calhanoglu trasforma. Da li in poi soltanto qualche rara occasione da entrambe le parti, ma niente più. La squadra di inzaghi con questa vittoria si riprende il primo posto in classifica, a più due sulla Juventus, mentre i ragazzi Di Francesco rimangono a 15 punti al dodicesimo posto.

Primo Tempo

Parte forte l'Inter, al 3′ secondo minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo esce Turati e blocca in due tempi. Al 7′ Calhanoglu lancia Di Marco che crossa per Thuram, ma l'attaccante viene anticipato bene. Un minuto dopo si fa vedere il Frosinone con Soulè, che dalla destra scarica per Barrenechea che calcia però alto. Sugli sviluppi di un'altro calcio d'angolo Acerbi spizza sul primo palo, arriva in ritardo Thuram all'appuntamento sul secondo palo.

Minuto 16 Thuram calcia da posizione defilata, Turati devia in angolo. Un minuto dopo Oyono serve Soulè, l’argentino calcia debolmente nessun problema per Sommer. Grandissima parata di Turati su conclusione di Lautaro Martinez dal limite dell’area, il portiere ciociaro devia in angolo. Ancora Soulè si fa largo nella difesa dell’Inter al 28′, ma sul più bello viene anticipato da Darmian. Al 36′ Mkhitaryan trova il corridoio per Di Marco sulla corsia sinistra, cross del laterale, bravo Oyono a chiudere in calcio d’angolo.

Ancora l’Inter ci prova al 40′ con Mkhitaryan che effettua un tiro cross, in ritardo sia Barella che Thuram. Si fa vedere il Frosinone al 42′ con Oyono che penetra sulla sinistra, calcia ma sfera che finisce al lato. Gran gol di Di Marco al minuto 43, all’altezza del centrocampo, vede Turati fuori dai pali, calcia con il mancino e batte il portiere con un pallonetto millimetrico. L’arbitro dopo due minuti di recupero decreta la fine del primo tempo con l’Inter in vantaggio per 1-0, grazie al capolavoro di Di Marco.

Secondo Tempo

Dopo due minuti di gioco, l’Inter raddoppia con Calhanoglu su calcio di rigore, concesso per un fallo di Monterisi su Thuram. Al 51′ ancora nerazzurri pericolosi con Darmian che riceve da Di Marco, calcia pallone che finisce alto. Al minuto 57 si fa vedere Cheddira che, appena entrato, prova il destro da dentro l’area, sfera che sbatte sul palo. Al minuto 64 gran botta di Marchizza dal limite dell’area, attento Sommer che respinge.

Un minuto più tardi cross basso di Di Marco, arriva Barella che calcia sull’esterno della rete. Al 67′ è ancora Cheddira che ci prova con un colpo di testa, però colpisce debolmente e non crea problemi al portiere nerazzurro. Soulè pesca Ibrahimovic in area, il tedesco prova il sinistro Sommer devia in angolo. Al minuto 84 dopo un batti e ribatti calcia Martinez, tiro che viene ribattuto. Barella all’89’ ci prova con un tiro da fuori, attento Turati che blocca in presa bassa.

Brutto errore di Okoli in disimpegno, consegna la palla a Martinez, che a tu per tu con Turati calcia fuori. L’Inter non si ferma, a un minuto dal termine è Frattesi a calciare verso la porta del Frosinone, ancora bravo il numero uno dei ciociari a respingere il pallone. Dopo quattro minuti di recupero finisce la partita con il Frosinone che si deve arrendere all’Inter per 2-0.

Le pagelle

Turati: 5

Primo tempo quasi perfetto fino al gol capolavoro di Di Marco, spiazzato sul rigore di Calhanoglu

Monterisi: 5

Copre bene tutte le azioni offensive dell’Inter nel primo tempo, colpevole del fallo da rigore su Thuram

Okoli: 5

Buona partita del centrale di Di Francesco, sbaglia e fa ripartire l’azione dove l’Inter trova il calcio di rigore

Marchizza: 6

Gioca da centrale difensivo e si fa trovare in un paio di occasioni in ritardo nelle chiusure

Lirola: 5

Soffre per tutta la partita le avanzate di Di Marco, non spinge mai, esce dopo 55 minuti

Mazzitelli: 6

Comincia benissimo la partita, ma viene sostituito dopo 35 minuti per infortunio

Barrenechea: 5,5

Soffre la fisicità dei centrocampisti nerazzurri, non riesce a far girare il pallone come sa fare lui

Oyono: 5,5

Buona la spinta a sinistra, meno buona la fase difensiva, meglio quando si sposta a destra

Soulè: 6

Ci prova con le sue qualità, ma i difensori avversari lo fermano non lasciandolo mai concludere a rete

Reinier: 5,5

Non in una delle sue partite più belle, sembra un po’ stanco

Cuni: 5

Non gli arriva mai un pallone giocabile, si sbatte tanto ma Acerbi e Darmian lo bloccano bene

Brescianini (35′): 5

Soffre il centrocampo fisico e dinamico dell’Inter, non entra mai in partita

Cheddira (55): 6

Entra e dopo due minuti si rende subito pericoloso con un destro che colpisce il palo

Ibrahimovic (55): 5,5

Buono il suo ingresso in campo, sfiora il gol con un potente sinistro che Sommer devia in angolo

Kaio Jorge (82′): s.v.

Caso (82′): s.v.

