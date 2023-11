Partita dai toni agonistici accesi, parte bene la Roma che per ben due volte, sempre con Karsdorp, prova la battuta a rete ma senza fortuna. La Lazio si fa vedere dalla metà del primo tempo in poi, prima con Luis Alberto che con un gran tiro dal limite dell’area colpisce il palo, e poi con Romagnoli, che di testa impegna Rui Patricio. Nella ripresa soltanto tanto agonismo e poche occasioni da rete da entrambe le parti. Un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre, che rimangono mestamente a metà classifica. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Primo Tempo

La prima occasione della gara capita, al 4′ sulla testa di Lukaku, che servito da Cristante colpisce, pallone che finisce alto. Al minuto 11 ancora la Roma pericolosa, su una corta respinta della retroguardia biancoceleste, Karsdorp calcia fuori. Al 18′ primo giallo della partita, è per Manicini che atterra senza complimenti Immobile.

Al 24′ conclusione di prima intenzione di Luis Alberto da fuori area, palla che si stampa sul palo. Quattro minuti dopo è Rui Patricio a salvare la Roma su colpo di testa di Romagnoli, il portiere portoghese devia in angolo. Gara molto nervosa, fioccano i cartellini gialli, ne fanno le spese, Ndicka e Lukaku per i giallorossi, e Immobile per i biancocelesti. Al 43′ ci prova ancora Luis Alberto servito da Guendouzi, appena entrato in area calcia alto. Dopo un solo minuto di recupero finisce il primo tempo sul risultato di 0-0.

Secondo Tempo

Inizia il secondo tempo con la Lazio che si rende pericolosa al 47′ con Guendouzi che, servito da Pedro, appena entrato in area calcia, tiro che viene ribattuto. Risposta immediata della Roma con Spinazzola che crossa al centro dove ci prova Dybala di testa, sfera che finisce alta. Al 57′ azione personale di Lukaku che arriva al limite dell’area e prova il tiro che viene respinto dai difensori avversari.

Un minuto dopo palla lunga per Immobile, bravo Mancini a mettersi davanti all’attaccante e scortare la sfera da Rui Patricio. Al 67′ viene ammonito Luis Alberto, che essendo diffidato, salterà la prossima partita. Al 75′ altro giallo in casa biancoceleste, questa volta per Patric che trattiene vistosamente Lukaku. Al minuto 89 cross di Guendouzi, respinge molto bene Llorente. Dopo tre minuti di recupero va in archivio il derby della Capitale con il risultato di 0-0.

Pagelle Lazio

Provedel: 6

La Roma non gli crea alcun problema, giornata di riposo per il portiere biancoceleste

Lazzari: 6,5

Spinge molto bene sulla fascia, un po’ meno intraprendente del solito

Patric: 6,5

Tiene a bada Lukaku, soltanto in caso il belga si riesce a girare, lui fa fallo e si becca il giallo

Romagnoli: 6,5

Dirige la difesa in modo impeccabile, nel primo tempo con un colpo di testa impegna Rui Patricio

Marusic: 6

Rientra a infortunio e si vede, nel primo tempo si perde in un paio di occasioni Karsdorp

Guendouzi: 6,5

Attacca e difende in modo costante, il migliore dei suoi

Cataldi: 6

Un po’ in difficoltà nella ripresa dopo aver giocato un discreto primo tempo

Luis Alberto: 6

Non era in perfette condizioni, ma non ha fatto mancare il suo apporto in fase di possesso, il palo gli ha negato la gioia del gol

Felipe Anderson: 6

Si vede più in fase difensiva che in fase offensiva, Spinazzola lo mette costantemente in difficoltà

Immobile: 6

Buona gara del capitano, tanta lotta ma non gli capita mai apalla giusta per battere a rete

Pedro: 5,5

Non il giocatore ammirato tante volte, forse il peso deglianni comincia a afrsi sentire

Vecino: (65″0): s.v.

Isaksen (66′): 6

Buonissimo ingresso in campo per il giovane esterno, da un po’ di brio nella parte finale della partita

Rovella (76′): 6

Entra in una fase della partita non entusiasmante, e lui si adegua

Hysaj (81′): s.v.

Kamada (82′): s.v.

Pagelle Roma

Rui Patricio: 6,5

Prima lo salva il palo, poi ci mette del suo su Romagnoli

Mancini: 5,5

Pronti via si fa ammonire per un fallo su Immobile, poi ci mette la solita grinta

Llorente: 6,5

Buona prova del centrale giallorosso che tiene a bada Immobile nelle poche sortite offensive dell'attaccante

Ndicka: 5,5

Primo tempo male, svagato, si riprende nella ripresa

Karsdorp: 6,5

Nel primo tempo ha per due volte la palla bouna, ma in entrambe le occasioni spara fuori

Cristante: 6

Lotta contro il centrocampo della Lazio in modo intelligente

Paredes: 6

Fa girare la squadra quando può, anche perché la Roma è spesso costretta a scavalcare il centrocampo con lanci lunghi

Bove: 6,5

La solita partita di grande sacrificio, rincorre tutti infatti esce anzitempo stremato

Spinazzola: 6,5

Mette in costante difficoltà la retroguardia avversaria con le sue incursioni sulla sinistra

Dybala: 6

Prova a metterci la sua classe, ma i difensori della Lazio sono bravi al imitarlo

Lukaku: 6

Bel duello con Patric, senza vinti ne vincitori

Sanches (83′): s.v.

Azmoun (84): s.v.

Celik (86′): s.v.

Kristensen (90′): s.v.

