Roma, Champions League di calcio balilla: all’Eur tutto pronto per la grande sfida

La sfida 11 contro 11 del Trofeo Partner & Istituzioni (16 novembre) aprirà ufficialmente l'edizione 2023 della European Champions League di calcio balilla, appuntamento internazionale promosso dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e dalla Licb, la Lega Italiana Calcio Balilla, sotto l'egida dell'Itsf, l'International Table Soccer Federation, e con il patrocinio della Regione Lazio, del Municipio Roma IX Eur e del Coni.

L’evento fino a domenica prossima (19 novembre) sarà accolto presso il centro tecnico federale della Fib, la Federazione Italiana Bocce, in via Fiume Bianco. Più di 400 gli atleti attesi in rappresentanza di oltre 40 club di diverse nazioni tra cui Italia, ovviamente, e poi Francia, Germania e Austria.

“Siamo felici di ospitare nella nostra regione la Champions League di calcio balilla, uno sport che tutti almeno una volta nella vita hanno praticato e che ci aiuta a promuovere un messaggio di inclusione e socializzazione”, sottolinea l’assessore allo Sport e al Turismo della Regione Lazio, Elena Palazzo, che darà il fischio d’inizio alla quattro giorni di Figest e Licb.

“Per questo siamo al fianco della Federazione per un’attività di rilancio che coinvolga il mondo della scuola e quello degli oratori. Il calcio balilla unisce perfettamente l’aspetto ludico con la vera e propria pratica sportiva e si presta ad essere giocato a tutte le età con grandi benefici in termini di allenamento dello stress e del consumo energetico”, conclude l’assessore.

Giunta alla seconda edizione, la European Champions League di calcio balilla vede tra i team di casa nostra molti favoriti: “Villa Panphili, Cbn Napoli e le formazioni di Lucca e Genova daranno filo da torcere agli assi di questa disciplina entrata a far parte degli sport praticati riconosciuti dal Coni un anno fa – spiega Nicola Colacicco, responsabile di specialità in Figest e presidente della Lega Italiana Calcio Balilla, che aggiunge – Dopo la Champions i “big” nazionali saranno poi impegnati negli Assoluti di classe di categoria che dal 30 novembre al 3 dicembre saranno ospitati a Calstelraimondo, nelle Marche, per il Campionato italiano”.

Per tornare all’evento del week end attesissimo, venerdì 17 novembre, l’appuntamento “Aspettando la Champions League & un Goal Insieme”, momento che vedrà coinvolti, per una intera mattinata, gli Istituti comprensivi del territorio e della regione Lazio e che offrirà a tantissimi studenti la possibilità di conoscere e confrontarsi con le attività inclusive della Figest: calcio balilla ma anche altri giochi tradizionali e poi petanque, danza e ginnastica.

Tra le iniziative fuori cartellone anche la gara tra una rappresentativa della Regione e una rappresentativa del IX Municipio che si giocherà su un maxi biliardino da 11 contro 11.

Apertura delle gare sabato 18 novembre con la qualificazione della gara maschile, dalle ore 10 alle 17. Le finali sono in programma per domenica: la maschile dalle ore 17 e la femminile dalle ore 15.

