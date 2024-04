“Io la odio, non porta rispetto”: con Michelle Hunziker hanno litigato per la vita | Non si salutano più

Nonostante la sua simpatia, anche Michelle Hunziker ha dei nemici. Ecco chi ha litigato a morte con lei.

La celebre conduttrice di Mediaset a quanto pare non è amata da tutti, come si potrebbe immaginare, dato il suo sorriso smagliante, la bravura davanti alle telecamere, e la verve: qualcuno la detesta.

Tra lui e la bellissima e talentuosa Michelle Hunziker non corre buon sangue, anzi pare proprio che non si rivolgano nemmeno la parola, e il motivo è davvero inimmaginabile.

Scopriamo chi non sopporta per niente la bellissima soubrette italo svizzera, e che cosa è successo tra lei e il famoso volto dell’informazione italiana.

Michelle Hunziker, il nemico dichiarato della famosa conduttrice italo svizzera

Michelle Hunziker ha debuttato nel mondo dello spettacolo italiano negli anni ’90, dopo una carriera da modella è diventata una showgirl e successivamente una delle conduttrici più richieste da Mediaset. Da quel momento ha collezionato tante esperienze di spicco nel piccolo schermo nostrano, entrando nel cuore di tanti italiani e conquistando la fiducia del pubblico, ma non di certo l’amore di tutti.

A quanto pare Michelle Hunziker, solare, spigliata, simpatica, bella, carismatica, sempre radiosa e sorridente, non solo ha dei nemici, ma è stata anche aspramente criticata. “La odio” ha detto un nemico dichiarato di Michelle Hunziker, in un recente intervento al programma Casa SDL. Scopriamo di chi si tratta e che cosa è accaduto tra i due.

La dichiarazione inaspettata sulla conduttrice di Mediaset

A odiare tanto Michelle Hunziker è Gabriele Parpiglia, il quale ha parlato della conduttrice definendola una donna con una doppia personalità. “Lei è una persona maleducata, non è quello che si vede in video, appare con tanti sorrisi ma dietro c’è una forte mancanza di rispetto nei confronti di quelli che sono anche i semplici rapporti”. A infastidire il giornalista è stato anche il modo di Michelle Hunziker di gestire la vicenda di Doppia Difesa, ovvero l’associazione, creata dalla showgirl di Mediaset per dare sostegno alle donne vittime di violenza psicologica e fisica, che, secondo Selvaggia Lucarelli, sarebbe stata una fondazione finta.

La giornalista aveva dichiarato di aver provato a contattare in tutti i modi Doppia Difesa senza ricevere risposta. Michelle Hunziker ha querelato la giornalista, ma poche settimane fa la procura di Cagliari ha chiesto e ottenuto l’archiviazione per l’accusa di diffamazione nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Intanto Michelle Hunziker aveva provato a difendersi, rispondendo a Selvaggia Lucarelli in una delle puntate di Verissimo, ma, secondo Gabriele Parpiglia, in maniera poco convincente.