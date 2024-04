Mauro Corona, quale titolo di studi possiede: non è proprio come te l’aspetti

Ecco qual è il titolo di studio dell’alpinista più irriverente della tv, Mauro Corona.

Classe 1950, Mauro Corona è un alpinista, uno scultore ligneo, uno scrittore ed anche un personaggio televisivo italiano. Figlio di due venditori ambulanti, fin da bambino segue il padre nelle sue battute di caccia e, proprio durante queste prime esperienze nei boschi, si appassiona alla montagna e a tutto ciò che lo riguarda.

Subisce l’abbandono della madre poco dopo la nascita del suo terzo fratello poiché, a causa delle percosse continuamente subite da parte di suo marito, non ce la fa più e lascia per sempre la sua famiglia. Nel corso della sua vita, però, riesce a costruirsi una quotidianità fatta di piccole cose che lo appassionano che, di giorno in giorno, lo rendono il Mauro Corona che conosciamo oggi.

Personaggio fisso a È Sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer e scrittore di alcuni best seller, ecco cosa ha studiato da ragazzo Mauro Corona e qual è stato il percorso formativo che l’ha portato ad essere l’autore e in qualche modo lo showman che oggi tutti conosciamo.

Cos’ha studiato Mauro Corona

Le scuole elementari Mauro Corona le ha frequentate ad Erto, paese che a quel tempo era in provincia di Udine e che, nel 1968, è poi passato sotto la provincia di Pordenone. Le scuole medie, invece, le frequenta a Longarone, in provincia di Belluno ma nel 9 ottobre 1963 succede qualcosa che stravolge la sua vita: crolla la diga del Vajont.

Con il fratello minore, si trasferisce poi a Pordenone nel Collegio Don Bosco ma qui vive con molta nostalgia, poiché l’assenza dei boschi e della montagna lo fanno sentire come in prigione. Mauro Corona e il fratello, quindi, tornano ad Erto e qui l’alpinista inizia un nuovo corso di studi: ecco cos’ha frequentato.

Scontro tra desiderio e realtà

Tornato ad Erto con il fratello minore, Mauro Corona per le scuole superiori desidera iscriversi alla Scuola d’Arte di Ortisei. A interrompere per sempre i suoi sogni, però, è la dura realtà: questo istituto ha un costo d’iscrizione che lui non può sostenere e, quindi, l’alpinista decide di iscriversi all’Istituto per Geometri Marinoni di Udine, totalmente gratuito.

Dopo alcuni anni, però, viene ritirato da questa scuola poiché al seguire le lezioni preferisce leggere i fumetti e, quindi, da questo momento inizia a lavorare, prima nella cava di marmo del monte Buscada e poi come scalpellino riquadratore.