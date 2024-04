Lorenzo Biagiarelli, che fine ha fatto dopo tutto quello che è successo: chiuso il capitolo di È sempre mezzogiorno campa così

Lorenzo Biagiarelli non è più su Rai 1 a È Sempre Mezzogiorno: ecco cosa fa.

Nato a Cremona nel novembre del 1990, Lorenzo Biagiarelli prima di dedicarsi alla cucina così come fa oggi vive un’altra grande arte, quella della musica. Da ragazzo, infatti, si dedica al canto e a diversi strumenti musicali e, durante il periodo degli studi alla Facoltà di Storia e Filosofia, grazie alla sua attività musicale si guadagna qualche soldo.

Dopo la laurea con una tesi sul protestantesimo italiano del XVI secolo, però, scopre la sua passione per la cucina ed abbandona la strada degli studi umanistici per dedicarsi a quest’altra arte, che lo renderà poi famoso in tutt’Italia. Per scoprire le cucine di terre lontane inizia a viaggiare e, parallelamente, apre online un blog dove presenta ricette da tutto il mondo e piatti etnici formidabili.

La notorietà cresce sempre di più e, grazie alla sua capacità nel raccontare la cultura culinaria, inizia a lavorare anche in televisione e si fa conoscere in programmi dedicati a quest’arte. Nel 2019 esce quindi il suo primo libro, Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare e, nello stesso anno, lavora come giudice a Cortesie per gli ospiti, su Real Time. Oggi, che ha da poche settimane lasciato il programma È Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici, ecco cosa fa.

L’addio alla trasmissione di Rai 1

Biagiarelli entra nel cast fisso della trasmissione del mezzogiorno di Antonella Clerici nel 2020 e qui diventa “il signore degli aneddoti”. Nel 2022, poi, si lancia in una nuova avventura e accetta di essere concorrente di Ballando con le Stelle con Anastasia Kuzmina come professionista.

Quando però è esploso il caso della morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Lodi che si è tolta la vita a causa delle (presunte) false recensioni omofobe sul suo ristorante, Biagiarelli ha voluto raccontare la propria versione dei fatti, supponendo che quei commenti se li fosse scritti da sola per attirare visibilità al suo locale. Quel suo debunking, però, aveva causato su di lui un’ondata di odio e di minacce anche personali che, probabilmente, hanno influito nella sua scelta di non ritornare a È Sempre Mezziogiorno.

Cosa fa oggi

In questo periodo di assenza dal piccolo schermo, Biagiarelli si sta concentrando sulla sua attività di blogger e di scrittore. Di recente, ha presentato al Pirellone di Milano il suo libro “Ho mangiato troppa carne” e, pochi giorni fa, ha intervistato Giulia Innocenzi dopo la proiezione di “Food for profit” al Cinema Arcobaleno, in una serata dedicata all’amore per gli animali e al loro rispetto.

Biagiarelli, quindi, sembra che si sia ripreso dopo l’addio alla trasmissione della Clerici: non escludiamo, però, che nel prossimo futuro possa ritornare in televisione in qualche nuovo programma, magari tutto suo.