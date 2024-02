Meteo Roma e Lazio sabato 17 e domenica 18 febbraio, cosa accade

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 17 e domenica 18 febbraio portano ancora tempo incerto in questo weekend di metà febbraio. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore

Meteo Roma e Lazio sabato 17 e domenica 18 febbraio: il punto sulla Capitale

Sulla Capitale la mattina di sabato 17 febbraio sarà caratterizzata cielo sereno o poco nuvoloso con temperature comprese tra 4 e 17 gradi durante il giorno, solo nella notte qualche annuvolamento giungerà sui cieli romani.

Domenica 18 Febbraio, su Roma tempo nuvoloso e a tratti coperto nell’intera giornata con una tarda mattinata dove il sole la farà da padrone. Venti deboli e temperature comprese tra 4 e 17 gradi.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Sabato 17 febbraio a Rieti e nella sua provincia bel tempo e poche nubi di passaggio, temperature primaverili nel pomeriggio con il termometro che sfiora i 18 gradi e nella notte scende a 8.

Domenica 18 Febbraio, tempo ancora tempo stabile con sporadici annuvolamenti soprattutto nelle ore del primo pomeriggio. Temperature comprese tra minime di 8 gradi e massime di 15°.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di sabato 17 mostrano un cielo decisamente sereno e stabile con ampio sole per tutto il giorno, solo nella serata sporadici annuvolamenti. Temperature comprese di 7 gradi nelle minime e 16° di massima.

Domenica 18 febbraio tempo soleggiato e stabile come nella giornata di sabato, non sono previste precipitazioni e le nuvole delle prime ore della giornata si diraderanno in breve. Temperature tra 8° e 17° gradi nella mattinata.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina e provincia sabato 17 febbraio giornata all’insegna di tempo stabile e soleggiato con sporadici annuvolamenti di passaggio. Temperature comprese tra 10 e 17°. Domenica 18 febbraio ancora bel tempo sulla scia del sabato, pochi o sporadici annuvolamenti che si concentrano soprattutto nella parte della notte. Temperature massime in leggero ribasso con 16° e stabili le minime di 10 gradi.

Meteo Roma e Lazio sabato 17 e domenica 18 Febbraio: il punto su Viterbo

Nel viterbese sabato 17 cielo sporadicamente addensato da nuvolosità che però risulta di passaggio, nella prima metà infatti il sole splenderà sul viterbese mentre col passare delle ore qualche nuvola accompagnerà la serata. Temperature comprese tra minime di 5 gradi e massime di 16°.

Domenica 18 febbraio tempo stabile con qualche nuvolosità sporadica e di passaggio, nebbia nella serata a partire dalle ore 19:00 circa; prestate attenzione alla guida. Temperature comprese tra 5 di minima e 16° di massima

