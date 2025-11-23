La fabbrica del sorriso a tempo: 4 giorni da collaboratore Amazon

Ho trascorso quattro giornate all’interno di un polo logistico Amazon, assunto con contratto di somministrazione tramite l’agenzia interinale Adecco. Non è stato solo un lavoro, ma un’immersione in un sistema iper-organizzato che, se da un lato offre benefit e una chiarezza contrattuale ineccepibile, dall’altro sottopone i neo-assunti a una pressione valutativa costante che evoca le atmosfere di “Tempi Moderni” di Charlie Chaplin.

La selezione per collaboratori Amazon: dal corso Zoom alla visita medica

Il percorso di ingresso è meticoloso e totalmente digitalizzato. Dopo i colloqui con Adecco, ho affrontato tre giorni di formazione intensiva, otto ore al giorno, su Zoom. Un corso che si è concluso con un test valutativo, una barriera da superare per accedere alla fase successiva: la visita medica. Glicemia, pressione e controlli standard – solo dopo il via libera si passa all’ufficialità.

L’agenzia Adecco gestisce con professionalità il contratto, un documento “chiaro e facile da leggere”: due mesi di durata, con possibilità di conferma subordinata al superamento di determinati standard qualitativi. Il periodo di prova è fissato a cinque giorni lavorativi, durante i quali entrambe le parti possono recedere ai sensi dell’Art. 2096 del Codice Civile. Un periodo breve, ma che si rivelerà cruciale.

Primo giorno Amazon: i gilet e la sicurezza cubitale

Il primo giorno in stabilimento inizia in aula, ed è un riassunto dei tre giorni di formazione a distanza. La sicurezza è ribadita "a caratteri cubitali". Dalle regole per il parcheggio (massimo 15 km/h, retromarcia per l'uscita rapida) fino ai DPI, l'attenzione alla prevenzione è massima, un modello che "magari fosse così ovunque".

Si incontrano i Tutor (identificabili dai gilet arancioni), figure chiave come i "Learning", "Instructor" e "Safety Manager". Ognuno di loro ha il compito di compilare una valutazione quotidiana sul neo-assunto: un giudizio che influenzerà il superamento o meno del periodo di prova.

Dopo la teoria, l’immersione nella realtà: la visita ai quattro piani robotici di smistamento. Si assiste al ciclo completo: dalla ricezione merci in piazzale, allo smistamento per tipo, peso e dimensione, fino all’immissione nel ciclo produttivo. L’efficienza è sbalorditiva, una macchina logistica perfetta dove la merce viene valutata, stoccata e inoltrata al cliente in tempi rapidissimi.

La robotizzazione del lavoro: il giudizio della luce

L’esperienza diretta alla postazione STOW è stata la più emblematica. Il compito è catalogare i pacchi (contenuti nei TOTE) per dimensione e inserirli nei BILD, spazi predefiniti con misure che vanno da 3″ a 18.5″.

Sembra facile, ma il ritmo è serrato e la precisione è monitorata da un sistema di luci:

Luci bianche o spazi non illuminati: Facoltà di inserire la merce, basandosi sulla valutazione dimensionale.

Facoltà di inserire la merce, basandosi sulla valutazione dimensionale. Luce magenta: divieto assoluto di inserire la merce in quello spazio.

Ogni errore è un "FEED negativo". Nonostante gli istruttori incoraggino i neo-assunti, rassicurando che ci vogliono almeno tre settimane per imparare bene, la realtà è diversa. La preoccupazione è immediata: ogni minimo sbaglio può compromettere il superamento del periodo di prova, un meccanismo che ricorda la comicità surreale di Lino Banfi in "Vieni avanti cretino" ma con risvolti reali sul futuro lavorativo.

Il lato oscuro dell’efficienza: l’umanità sotto pressione

È doveroso riconoscere i lati positivi di questa multinazionale. Amazon propone contratti flessibili (part-time 32 ore, full-time 40 ore) e mostra attenzione verso le fasce più deboli (donne in maternità, categorie protette). I benefit sono notevoli: assistenza medica convenzionata, buoni pasto da 8,00 euro al giorno, acqua e caffè gratuiti e uno sconto del 10% sugli acquisti Amazon fino a un massimo di 1.000,00 euro all’anno. Un plauso positivo a questa grandissima realtà americana.

Tuttavia, l’esperienza solleva una domanda cruciale sul lato umano del lavoro moderno: quanto è eticamente sostenibile un ambiente in cui l’ossessione per la produttività tende a prevaricare sull’umanità lavorativa?

La valutazione del personale, legata a standard quantitativi implacabili e al giudizio algoritmico della “luce magenta”, mostra come il lavoratore sia ridotto a un ingranaggio altamente monitorato. In un sistema logistico dove l’uomo è chiamato a competere con la rapidità e la precisione del robot, il rischio è che la ricerca industriale, tesa all’ottenimento del maggior utile di mercato, possa in un futuro prossimo favorire l’assunzione di un robot piuttosto che di un umano.

Le quattro giornate in Amazon sono state la testimonianza di un mondo in cui, sebbene i tutor incoraggino costantemente, la robotizzazione non si applica solo alle macchine, ma si riflette pericolosamente anche sul ritmo, sulla valutazione e, in definitiva, sul valore stesso del lavoro umano.