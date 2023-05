La Lazio non c’è, il Milan ne approfitta: i rossoneri si impongono per 2-0

Dopo la sconfitta a San Siro di una settimana fa contro l’Inter, la Lazio cade anche con il Milan che conquista i tre punti grazie alle reti di Bennacer e Theo Hernandez. Grazie a questa vittoria, la squadra di Stefano Pioli supera momentaneamente l’Inter, impegnata tra poco nella sfida dell’Olimpico contro la Roma. Brutta partita da parte dei biancocelesti, che non sono stai praticamente mai in partita.

La partita

Dopo una fase di studio, il Milan trova la rete del vantaggio con Ismael Bennacer, che a tu per tu con Provedel non può sbagliare. Al minuto 29, coast to coast di Theo Hernandez, che trova il raddoppio grazie ad una grande conclusione dal limite dell’area di rigore. Termina sul risultato di 2-0 per il Milan la prima frazione di gioco.

Nella ripresa il Milan gestisce molto bene la partita, sfiorando la rete del 3-0 con un colpo di testa da parte di Malick Thiaw che termina di poco alto. Al minuto 83 Ante Rebic trova il tris, ma l’assistente di Rapuano annulla per posizione di fuorigioco. L’unica occasione biancoceleste arriva nel finale di partita, con il tiro di Luca Pellegrini che colpisce l’esterno della rete.

Le pagelle

Provedel 5,5

Sul raddoppio di Hernandez qualche colpa ce l’ha anche lui.

Hysaj 5,5

Non benissimo oggi, sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Casale 5,5

Soffre più del solito, concedendo spazio in più all’attacco rossonero.

Romagnoli 5,5

Stesso discorso di Casale, cerca di limitare gli attacchi avversari ma ogni tanto va in difficoltà.

Marcos Antonio 5,5

Sulla prima rete rossonero compie un grave errore, anche se è uno dei pochi che cerca sempre di farsi vedere per ricevere il pallone.

Milinkovic Savic 4,5

Sbaglia praticamente tutto. Forse la sua peggior partita stagionale.

Luis Alberto 5

Non riesce a rendersi mai pericoloso in zona offensiva. Ci si aspetta molto di più.

Felipe Anderson 5,5

Aiuta molto in fase difensiva, ma in quella offensiva sbaglia moltissimo. La stanchezza si fa sentire.

Immobile 5

Non sembra trovare la forma. I vari infortuni rimediati nell’arco della stagione si fanno ancora sentire per il capitano biancoceleste.

Zaccagni 5,5

In dubbio fino all’ultimo, stringe i denti per esserci. La sua prestazione, però, non è decisamente delle migliori.

Lazzari (56′) 5,5

Entra per cercare di dare velocità sull’esterno, invece non riesce mai a rendersi pericoloso.

Pedro (56′) 5,5

Anche lui sottotono, non riesce a dare quel qualcosa in più al reparto avanzato.

Pellegrini (68′) 6

Gioca poco, ma lo fa mettendo grande intensità.

Basic (68′) 6

Nonostante la partita compromessa, entra e lo fa con la giusta mentalità. Può rivelarsi un calciatore importante per le ultime quattro partite.

Cancellieri (81′) S.V.

