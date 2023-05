La Lazio torna a vincere, il secondo posto è ancora biancoceleste: Sassuolo battuto 2-0

La Lazio di Maurizio Sarri, dopo due sconfitte consecutive, torna a vincere nella sfida dell’Olimpico contro il Sassuolo per 2-0. La partita si è rivelata molto complicata per la squadra di Maurizio Sarri, vista la grande prestazione fornita dal club neroverde. Grazie a questi tre punti i biancocelesti mantengono in secondo posto in classifica, portandosi a quota 64 punti. Nella giornata di sabato, la Lazio sarà impegnata nella grande sfida di San Siro contro il Milan.

La partita

La prima occasione della partita è biancoceleste, con Felipe Anderson che al 3° minuto di gioco trova la grande parata di Consigli. Al minuto 7, dopo una grande giocata di Marcos Antonio, Ciro Immobile trova il vantaggio ma, dopo un consulto con il VAR, il direttore di gara annulla per fuorigioco. Poco dopo il bomber biancoceleste ci riprova, ma l’estremo difensore neroverde si fa trovare pronto. Il vantaggio della Lazio arriva al minuto 14, con Marcos Antonio che serve un pallone perfetto a Felipe Anderson che a tu per tu con Consigli non può sbagliare. Sul finale doppia clamorosa occasione per gli ospiti, con Henrique che colpisce l’esterno della rete e Frattesi che prende la traversa. Termina sul punteggio di 1-0 la prima frazione di gioco.

Nella ripresa il Sassuolo attacca molto, con Berardi che al minuto 71 calcia trovando una grande parata di Provedel. I neroverdi cercano la via del pareggio viste le difficoltà della Lazio, ma il colpo di testa di Frattesi termina alto di poco. In pieno recupero la Lazio trova la rete della sicurezza con Basic che, servito da Zaccagni, deve solamente depositare il pallone in rete. Termina con il risultato di 2-0 la sfida dell’Olimpico.

Le pagelle

Provedel 6,5

Poche volte viene chiamato in causa, ma si fa sempre trovare pronto.

Lazzari 6,5

Fa una buona gara, nonostante avesse un cliente scomodo come Laurentié.

Patric 6

Male nel primo tempo, decisamente meglio nella ripresa.

Casale 6,5

Partita praticamente perfetta dell’ex Verona, che non si è mai scomposto di fronte agli attacchi avversari.

Marusic 6

Nel primo tempo soffre molto Berardi, mentre nella ripresa va un pò meglio. Giocatori molto importante per il tecnico toscano.

Marcos Antonio 7,5

Il migliore per distacco. Mette lo zampino sia sul primo goal annullato che su quello regolare, dando una palla strepitosa a Felipe Anderson. Giocate da brasiliano vero.

Luis Alberto 6,5

Non giocate stellari, ma tanta quantità. Si rende sempre disponibile per aiutare la squadra in fase difensiva.

Vecino 6

Gioca tutto sommato una buona partita. Nel finale di primo tempo è costretto a lasciare il campo per via di un infortunio.

Felipe Anderson 7

Prestazione di grande sacrifico per il brasiliano. Il goal la ciliegina sulla torta.

Immobile 6

Tanto impegno ma non basta. E’ ancora sottotono, e deve ritrovare la forma migliore. L’impegno, però, non manca mai.

Zaccagni 6,5

Buona prestazione, sdia in fase offensiva che in quella offensiva. Allo scadere serve l’assist del goal della sicurezza di Basic.

Milinkovic Savic (45′) 6

Entra al posto di Vecino infortunato, Tutto sommato fa il suo, ma ci si aspetta molto di più.

Pedro (68′) 6

Tocca pochi palloni visto il grande pressing del Sassuolo. Quando è servito, ha però messo in mostra tutta la propria esperienza.

Hysaj (68′) 6,5

Gioca per circa 30 minuti e lo fa molto bene. Sempre concentrato e mai in difficoltà.

Basic (73′) 7

Entra molto bene in campo, e nel finale realizza la rete della sicurezza. Deve ripartire da qui per convincere Maurizio Sarri a concedergli più spazio.

Foto: Profilo Facebook S.s. Lazio

© Riproduzione riservata