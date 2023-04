La Lazio non si ferma più, Spezia travolto: al Picco termina 0-3

La squadra biancoceleste si ferma più, e travolge lo Spezia con un sonoro 0-3. Dopo le difficoltà dei primi minuti, la squadra di Maurizio Sarri ha preso il pieno controllo del gioco, creando molte occasioni soprattutto nel finale di primo tempo. Grazie a questi tre punti, la Lazio lancia un grande segnale per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League.

Primo tempo

La prima occasione è dei padroni di casa, che dopo due minuti colpisce la traversa con Bourabia. Al minuto 36 la Lazio si procura un calcio di rigore con Felipe Anderson, con Immboile che spiazza Dragowski. La Lazio va più volte vicina al raddoppio, ma spreca troppo. Termina sul punteggio di 0-1 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Nella ripresa i biancocelesti partono subito forte, trovando il raddoppio con Felipe Anderson dopo un azione corale. Lo Spezia ci prova senza mai rendersi pericoloso, restando anche in dieci nel finale per l’espulsione di Ampadu. Al 90° la Lazio cala il tris grazie alla prima rete stagionale di Marcos Antonio, bravo ad involarsi, saltare l’estremo difensore e depositare la palla in rete. Termina con un sonoro 0-3 la sfida dello stadio Picco.

Le pagelle

Provedel 6,5

Chiamato in causa poche volte, ma quando c’è bisogno di lui si fa trovare sempre pronto.

Marusic 6,5

Altra prova strepitosa del montenegrino, impeccabile sia in fase offensiva che in quella difensiva.

Patric 6,5

Non giocava da tempo, ma non è stato un problema. Sempre attento e mai in difficoltà.

Romagnoli 6,5

Sempre più indispensabile per la difesa biancoceleste.

Hysaj 6,5

Sta diventando sempre più importante per la Lazio, diventando oramai indispensabile per Maurizio Sarri.

Cataldi 6,5

Buona prova. Unica nota stonata è il cartellino giallo che lo costringerà a saltare la sfida con il Torino.

Milinkovic Savic 6,5

Buona prestazione, sta dando continuità al buon periodo di forma.

Luis Alberto 6,5

Titolare inamovibile. Anche oggi fornisce una prestazione da grande centrocampista.

Felipe Anderson 7

Oltre alla rete realizzata, fa una partita di grande sacrificio.

Immobile 6,5

Porta in vantaggio la Lazio e si rende pericoloso più volte. Deve ritrovare la forma migliore.

Zaccagni 7

Come sempre, uno dei migliori della partita. Spina nel fianco costante per la difesa avversaria.

Pedro (68′) 6,5

Mette in campo tutta la propria classe ed esperienza.

Marcos Antonio (79′) 7

Buona prova condita dal primo goal stagionale. Può rivelarsi un arma importante per il finale di stagione.

Cancellieri (88′) S.V.

Foto: profilo Facebook S.s. Lazio

