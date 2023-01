La Lazio non va oltre il pareggio. Con la Fiorentina termina 1-1

La Lazio non riesce a dare continuità alla splendida vittoria contro il Milan, con la Fiorentina che ottiene un meritato pareggio. La squadra di Italiano era ben messa in campo, andando in pressing su tutti i portatori di palla. Termina sul punteggio di 1-1 la sfida dell’Olimpico, con le reti di Casale e di Nico Gonzalez.

Primo tempo

La gara si apre con la Fiorentina che fa girare il pallone, senza però creare pericoli a Provedel. Al primo vero tiro in porta la Lazio trova il vantaggio con Casale, alla sua prima marcatura in biancoceleste. La Fiorentina si rende pericolosa in un paio di circostante, senza però inquadrare la porta difesa da Provedel. Termina sul risultato di 1-0 per la Lazio la prima frazione di gioco, non di certo entusiasmante.

Secondo tempo

La ripresa vede una Fiorentina aggressiva e che trova il pareggio al minuto 49, grazie ad una grandissima conclusione da fuori area da parte di Nico Gonzalez. Al 66° minuto i viola sfiorano il raddoppio grazie ad un colpo di testa di Luka Jovic, che trova un intervento strepitoso di Provedel. La Lazio ci prova con il rientrante Ciro Immobile, ma la conclusione del bomber biancoceleste si perde sul fondo. La palla per vincere la partita ce l’ha la squadra di Italiano in pieno recupero, ma la conclusione di Milenkovic da distanza ravvicinata impatta sulla traversa. Termina sul punteggio di 1-1 la sfida dell’Olimpico.

Le pagelle

Provedel 6,5

Si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa, risultando decisivo in più occasioni.

Marusic 6

Buona prova da parte del montenegrino nel complesso, anche se a volta è andato parecchio in difficoltà.

Romagnoli 6,5

Sempre molto attento insieme al collega di reparto, concede poco o nulla nell’arco dei 90 minuti.

Casale 7

Ottima prestazione, condita anche dalla prima rete in biancoceleste.

Hysaj 6

Tutto sommato fa una buona prestazione, anche se a volte soffre gli attacchi esterni viola.

Cataldi 5,5

Non una grande prestazione da parte del 32, che è apparso stanco.

Milinkovic Savic 5,5

Sottotono anche la gara di Sergej, non brillante in alcune scelte in mezzo al campo.

Luis Alberto 6,5

Il migliore del centrocampo, ha cercato di dare quel qualcosa in più.

Pedro 6

Ci prova, fa qualcosa, ma la stanchezza si è fatta sentire.

Felipe Anderson 6

Ci prova, ma spesso viene lasciato solo in fase di ripartenza.

Zaccagni 6,5

Stesso discorso di Anderson, quando prova a ripartire è spesso solo. Determinante in un paio di circostanze anche in fase difensiva.

Vecino (63′) 6

Entra bene in campo, dando molta sostanza al centrocampo.

M. Antonio (63′) 6,5

Entra molto bene in campo, mettendo grinta e in alcuni tratti qualità.

Immobile (71′) 6,5

Entra e fa subito sentire la sua presenza, creando due occasioni importanti per la Lazio.

Lazzari (71′) 6

Prova a fare qualcosa, ma la difesa viola lo chiude bene rendendolo poco pericoloso.

© Riproduzione riservata