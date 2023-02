La Lazio vince e convince in Conference League: Cluj battuto 1-0

Grande prestazione dei ragazzi di Maurizio Sarri che, nonostante l’inferiorità numerica per più di 75 minuti, tengono benissimo il campo non concedendo praticamente nulla agli ospiti. La gara è decisa da una perla di Ciro Immobile sul finale di primo tempo. Nella ripresa i biancocelesti hanno un paio di occasioni per raddoppiare ma, anche per sfortuna, non riescono a sfruttarle. Vittoria importantissima per i capitolini in vista del ritorno in Romania.

Primo tempo

La prima occasione della partita è biancoceleste con Sergej Milinkoviv Savic che va alla conclusione, trovando una grande risposta di Scuffet. Al 15, però, la squadra di Maurizio Sarri resta in inferiorità numerica per il rosso diretto a Patric. La Lazio, nonostante l’uomo in meno, ci prova con insistenza trovando la rete del vantaggio allo scadere del terzo di recupero, con Immobile che calcia di prima intenzione non lasciando scampo al portiere ex Udinese. Termina con la Lazio in vantaggio 1-0 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Nella ripresa la Lazio gestisce bene e va vicina al raddoppio con Vecino, ma il colpo di testa viene respinto da un difensore a portiere battuto. La Lazio ci prova anche con Milinkovic Savic, ma la conclusione del gigante serbo è centrale e non impensierisce Scuffet. Il Cluj tenta qualche sortita offensiva ma senza mai rendersi realmente pericoloso. Termina 1-0 per gli uomini di Maurizio Sarri la gara dell’Olimpico, grazie alla rete di Ciro Immobile.

Le pagelle

Maximiano 6

Mai realmente chiamato in causa, ma nelle uscite è una garanzia.

Hysaj 6

Buona prova da parte del 23, che non va mai in affanno.

Casale 6,5

Oramai una garanzia per la difesa, non concede nulla all’attacco degli ospiti.

Patric 5

L’espulsione rimediata al 15° rischia di compromettere la gara. Per fortuna dei biancocelesti, però, cosi non è stato.

Lazzari 6,5

Buona prestazione da parte del 29 che, sopratutto nella ripresa, si rivela essere un pericolo costante per la difesa avversaria.

Marcos Antonio S.V

Gioca solo 15 minuti per via dell’espulsione di Patric.

Milinkovic Savic 6

Sufficienza, ma ci si aspetta molto di più da uno come lui.

Vecino 6

Tutto sommato una buona prova. Va anche vicino al raddoppio, ma l’intervento di un difensore sulla linea gli nega la gioia.

Felipe Anderson 6,5

A tratti spento, ma la palla per il vantaggio di Immobile è sontuosa.

Immobile 7

Sta ritrovando la forma migliore, combatte e trova una rete da grande campione.

Zaccagni 6

Oggi non brillantissimo, la stanchezza si è fatta sentire.

Gila (18′) 7

Entra per il rosso a Patric dopo un lungo periodo di inattività e fornisce una prestazione strepitosa. Sempre sicuro e non sbaglia nulla, può rivelarsi importante per questa seconda parte di stagione.

Pedro (60′) 6

Buona prova, ma è entrato in un momento dove la Lazio ha iniziato ad accusare la stanchezza.

Marusic (61′) 6

Buona prova, non ha mai sofferto gli attacchi avversari.

Cancellieri (82′) S.V

Gioca pochi minuti per poter essere giudicato.

