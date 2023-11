La Roma la ribalta nel finale, Lecce battuto 2-1: Lukaku regala tre punti a Mou

La Roma nei minuti finali ribalta una partita mal giocata, contro un Lecce che avrebbe meritato almeno un punto. Nel primo tempo Falcone para un rigore a Lukaku, poi nella ripresa il Lecce passa in vantaggio con Almqvist, poi nel giro di due minuti la Roma la ribalta, con i gol di Azmoun e il solito Big Rom Lukaku. Con questa vittoria i ragazzi di Mourinho arrivano a 17 punti all’ottavo posto, ed è il miglior viatico per arrivare al derby di domenica prossima.

Primo Tempo

Parte subito forte la Roma, Aouar entra in area dalla sinistra crossa al centro, bellissimo inserimento di Dybala che calcia al lato. I ragazzi di Mourinho chiedono un tocco con la mano di Baschirotto. Dopo un revisione del V.A.R. l’arbitro concede calcio di rigore per i giallorossi. Miracolo di Falcone che ribatte il tiro di Lukaku, il risultato al 5′ minuto rimane di 0-0. Al 18′ azione bellissima di Dybala che entra in area da destra prova il cross, pallone che finisce alta.

Al minuto 20 si fa vedere il Lecce con Almqvist che prova il tiro, nessun problema per Rui Patricio. Ci prova ancora la Roma con El Shaarawy che dal centro dell'area prova il tiro, deviazione della difesa del Lecce. Un minuto dopo ancora Falcone nega il gol alla Roma, tiro a giro di Aouar grande parata del portiere del Lecce. Al 31′ colpo di classe di Dybala, sul limite dell'area sombrero sull'avversario e botta di sinistro, palla che sfiora il palo.

Al 39′ sprinta sulla destra Almqvist che brucia Ndicka mette al centro stop e tiro di Krstovic, la palla arriva smorzata tra le braccia di Rui Patricio. Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo sul risultato di 0-0.

Secondo Tempo

La prima occasione della ripresa è di marca giallorossa dopo due minuti, con Dybala che prova la botta dalla sinistra, tiro respinto da Falcone. Al 52′ si fa vedere con Gendrey che prova la botta da fuori, palla che esce altissima. Ancora il Lecce ci prova al minuto 53 con Pongracic che appena entrato in area prova il tiro, blocca Rui Patricio. Un minuto dopo El Shaarawy serve Lukaku che di prima intenzione calcia, ancora bravo Falcone a respingere.

Grande ripartenza del Lecce al 56′ con Almqvist che si accentra e calcia, Ndicka devia in calcio d’angolo. Pericoloso il Lecce al minuto 60 con Krstovic che in mezzo a quattro, riesce ad andare al tiro, respinto da Llorente. Al 68′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpo di testa di Mancini, palla che finisce fuori. Grandissima ripartenza di Banda che si mangia Mancini, mette al centro per Almqvist che batte Rui Patricio, al 72′ Lecce in vantaggio.

Al 79′ bell’uno due tra Dybala e Lukaku, con il primo che tira dal limite dell’area, pallone che sfiora il palo. Al minuto 85 Strefezza approfitta di un’errore della difesa della Roma, entra in area ma calcia fuori. La Roma la riprende al minuto 92 con Azmoun, gran cross di Zalewski e il numero 17 impatta perfettamente di testa ed 1-1. La ribalta la Roma al 94′ con Lukaku, servito da Dybala, difende il pallone si gira e fulmina Falcone. Dopo otto minuti di recupero l’arbitro decreta la fine della partita, la Roma batte il Lecce per 2-1.

Pagelle

Rui Patricio 5,5

Incolpevole sul gol del Lecce, nelle altre occasioni dei salentini si fa trovare pronto

Mancini: 5

Bene nel primo tempo, nella ripresa soffre le scorribande di Banda, su una di queste nasce il gol del Lecce

Llorente: 5,5

Tiene bene Krstovic nel primo tempo, deve coprire le amnesie di Ndicka, cala alla distanza, si prende un giallo per un fallo di mano ingenuo

Ndicka: 5,5

Soffre Almaqvist sulla sua fascia, non si propone mai in fase di attacco, se perde in occasione del gol

Karsdorp: 6

Esegue il compitino, non si propone mai, e va sempre in difficoltà contro Banda

Aouar: 6,5

Il più pericoloso della squadra giallorossa, prima da un suo cross nasce il calcio di rigore, poi prova il gol con un tiro a giro

Cristante: 6

Si piazza in mezzo al campo, difende e prova a fare girare la palla, non riesce a farlo come suo solito

Bove: 6

Lotta come suo solito su ogni pallone, soffre un po’ la fisicità avversaria, esce dopo 70 minuti

El Shaarawy: 6

Bene in fase offensiva, soffre quando c’è da coprire

Dybala: 6,5

Lascia il rigore a Lukaku, per il resto ci mette la sua classe al servizio della squadra, prova il gol della domenica con una grande giocata dal limite dell’area

Lukaku: 7

Il rigore sbagliato lo condiziona, non vince mai un duello contro Baschirotto, ha il merito di segnare il gol vittoria

Sanches (70′): 5

Entra e si prende subito un giallo evitabile, non incide come si augura il popolo giallorosso

Azmoun (73′): 7

Trova il primo gol italiano con un colpo di testa magistrale

Belotti (77′): s.v.

Kristensen (77′): 5,5

Entra e si propone bene, mette una serie di cross mai però pericolosi

Zalewski (77′): 6

Ha il merito di fare un cross perfetto per la testa di Azmoun per il gol del pareggio

