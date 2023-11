Ferguson piega la la Lazio, i biancocelesti si arrendono al Bologna: 1-0 il risultato finale

Una la Lazio involuta, con un gioco piatto riesce a fare soltanto un tiro in porta in tutta la gara, peraltro viziato da una spinta di Castellanos sul suo colpo di testa, perde 1-0 contro un Bologna ordinato e coriaceo, che sfrutta l’unico errore della retroguardia biancoceleste, e vince la partita. Brutto stop per la Lazio che ferma la sua rincorsa dopo tre vittorie consecutive.

La prima emozione la regala la Lazio con Castellanos, che servito da Lazzari, colpisce di testa con la palla che colpisce la traversa, ma l’arbitro fischio un fallo per una spinta dell’attaccante. Al 18′ batti e ribatti in area di rigore, la palla arriva a Castellanos che, da due passi, calcia alto. Primo tempo bloccato, le squadre si annullano a centrocampo. Al minuto 38 si vede anche il Bologna, cross dalla trequarti per Zirkzee, il suo colpo di testa finisce alto. L’arbitro La Penna non concede neanche un minuto di recupero, la primas frazione finisce 0-0.

Secondo Tempo

Due minuti di gioco e il Bologna sblocca la gara Zirkzee al limite dell’area serve Ferguson che tutto solo in area di rigore calcia col destro e non lascia scampo a Provedel. Partita che si gioca prevalentemente a centrocampo, succede poco e niente per fino al 74′ quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la sfera arriva a Pellegrini che calcia ma il pallone finisce altissimo. Al minuto 86 si fa vedere il Bologna con Ndoye che da dentro l’area, si accentra e calcia, attento Provedel a bloccare la palla. Una Lazio spenta e senza idee, dopo 5 minuti di recupero finisce la partita con il risultato di 1-0 per i rossoblu.

Pagelle

Provedel: 6

Incolpevole sul gol del Bologna, sempre attento nelle rare occasioni in cui deve intervenire

Lazzari: 6

Fa molto bene in fase offensiva, da un suo cross Castellanos colpisce la traversa di testa

Patric: 6

Uno svarione fa venire i brividi ai compagni, per il resto ordinaria amministrazione

Romagnoli: 5

Buon primo tempo, poi nella ripresa sbaglia nell’azione che porta al gol Ferguson

Marusic: 6

Buoni gli automatismi con Pedro e Luis Alberto, bravo in fase offensiva

Guendouzi: 6,5

Il migliore dei biancocelesti, si inserisce e copre con la stessa efficacia

Rovella: 6

Si adatta al gioco avversario, lotta ma non riesce mai ad essere incisivo nell’ultimo passaggio

Luis Alberto: 5

Stanco e senza idee, ci vorrebbe un pò di riposo per il mago

Felipe Anderson: 5,5

Tanta buona volontà, ma non è più il brasiliano che si è ammirato nellapassata stagionre

Castellanos: 5,5

Lotta, sgomita, rende anche una traversa con un colpo di testa, ma gli arrivano davvero pochi palloni

Sembra nervoso, si fa ammonire per proteste, non crea mai un pericolo alla difesa del Bologna

Pellegrini (48′): 5

Entra per dare più pericolosità alla fascia destra, e invece sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare

Immobile (57′): 5

Non gli arriva mai un pallone giocabile, ma anche lui non sembra nelle migliori condizioni

Zaccagni (57′): 6

Entra lui e ci mette almeno un po’ di agonismo, si fa ammonire per un fallo evitabile

Kamada (81′): s.v.

Isaksen (81′): 5

Si vede soltanto per il giallo rimediato a un minuto dal termine per proteste

Foto: Profilo Facebook S.S.Lazio

