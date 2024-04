La Roma batte il Milan anche nella gara di ritorno, e si qualifica per le semifinali di Europa League. 2-1 il risultato finale, gol di Mancini e Dybala per i capotolini e Gabbia per i rossoneri

La Roma per la quarta stagione consecutiva su qualifica per le semifinali di una Coppa Europea. Dopo l’uno a zero dell’andata si impone anche allo stadio Olimpico per due a uno. Nel primo tempo, prima Gianluca Mancini, momento d’oro il suo, e poi Paulo Dybala siglano i due gol che eliminano il Milan e portano la squadra giallorossa a giocarsi un posto nella finale dell’Europa League contro il Bayer Leverkusen. Inutile a pochi minuti dal termine della gara il gol di Gabbia per i rossoneri. Note negative della serata per De Rossi: l’infortunio di Lukaku e l’espulsione di Celik.

Primo Tempo

Bastano dodici minuti alla Roma per sbloccare il risultato, Pellegrini fa partire un tiro da fuori area che si stampa sul palo, la palla arriva al centro dell’area a Mancini che segna a porta vuota. La risposta del Milan arriva al 20’ con Musah che serve Loftus-Cheek, l’ex Chelsea da dentro l’area calcia e c’entra il palo.

Due minuti dopo la Roma raddoppia con Dybala, che dalla destra in diagonale beffa Maignan. Al 26’ Lukaku è costretto a chiedere il cambio per un fastidio al ginocchio. Al 31’ brutta entrata di Celik da dietro su Leao, per l’arbitro è espulsione diretta e giallorossi che rimangono in dieci.

Ci prova ancora il Milan nel finale del primo tempo, prima con Loftus Cheek con un colpo di testa, pallone respinto da Spinazzola, e poi con Pulisic con un tiro da lontano che finisce alto. Finisce il primo tempo con il risultato di 2-0 per i ragazzi di De Rossi.

Secondo Tempo

La prima azione della ripresa è del Milan al 49’, Chukwueze, entrato ad inizio secondo tempo, serve Jovic al centro dell’area, l’attaccante calcia ma la palla arriva debole tra le braccia di Svilar. Al 58’ bel contropiede della Roma con Pellegrini che serve con un colpo di tacco El Shaarawy, che lancia in profondità Spinazzola, l’esterno entra in area e calcia sul primo palo, respinge bene Maignan.

Grandissima occasione per la Roma al 65’ con Abraham che dopo un rimpallo favorevole, a due passi da Maignan calcia altissimo. Al minuto 81 Leao in area disorienta Smalling e mette al centro, anticipa tutti Pellegrini che spazza l’area giallorossa.

Al minuto 86 accorcia le distanze il Milan con Gabbia, che di testa raccoglie un cross di Leao e batte Svilar. In un stadio Olimpico festante, dopo cinque minuti di recupero finisce la gara, la Roma si qualifica alle semifinali di Europa League.

Pagelle

Svilar: 6

Celik: 5

Mancini: 7,5

Smalling: 6,5

Spinazzola: 6,5

Bove: 6

Paredes: 6,5

Pellegrini: 7

Dybala: 7

Lukaku: 6,5

El Shaarawy: 6,5

Abraham (28’): 6

Llorente (42’): 6

Sanches (81’): S.V.

Angelino (81’): S.V.

Foto: Profilo Facebook AS Roma