Colpo Lazio, Luis Alberto riapre il discorso Europa: 0-1 al Genoa

A Marassi la squadra di Tudor soffre ma passa nella ripresa. La rete di Luis Alberto illumina la serata dei biancocelesti, momentaneamente al sesto posto, e riapre il discorso Europa.

Primo Tempo

Pericoloso il Genoa al 4′ con Ekuban che salta secco Gila e calcia in porta, ma la palla si perde sulla parte esterna della rete.

Ancora rossoblù insidiosi al 13′ con Retegui che riceve dal limite e tenta la conclusione di destro: la palla sfiora la traversa.

Squillo Lazio al 26′ con Felipe Anderson che tenta il tiro dai 20 metri ma la palla sfiora il palo alla destra di Martinez.

Genoa vicinissimo al vantaggio al 46′ con Ekuban che approfitta di un pasticcio difensivo della Lazio e si invola a tu per tu contro Mandas: pallone fuori di un soffio.

Il direttore di gara chiude la prima frazione di gioco, Genoa-Lazio 0-0.

Secondo Tempo

Occasione Lazio al 61′ con Anderson che ha un pallone solo da buttare in rete ma dai 10 metri sbaglia tirando addosso ad un difensore avversario.

Al 66′ la Lazio passa in vantaggio con Luis Alberto: ottimo tracciante di Anderson che trova Kamada in area e serve un cioccolatino al mago solo da scartare.

La gara scorre via senza altre emozioni e dopo 4 minuti di recupero Feliciani chiude i giochi a Marassi: Lazio batte Genoa 0-1.

Le Pagelle

Mandas 6,5: non è chiamato a parate importanti solamente perché gli attaccanti del Genoa mancano di precisione.

Gila 6,5: soffre l’esplosività di Ekuban sul suo lato. Limita come può l’attaccante rossoblù riuscendo a limitarne l’incisività.

Patric 6,5: Solita prestazione rocciosa quella dello spagnolo che si trova sempre al posto giusto al momento giusto.

Casale 5: primo tempo da film dell’orrore il suo. Si becca l’amministrazione dopo 15 minuti, lascia praterie che gli attaccanti avversari sprecano clamorosamente.

Marusic 6,5: prima a destra, poi a sinistra il rendimento del montenegrino non cambia. Mette corsa e convinzione nelle giocate. Buona la prima da capitano.

Kamada 6,5: in una giocata mostra tutto il suo potenziale. Inserimento vincente quello che detta a Hysaj e che si conclude con l’assist a Luis Alberto.

Vecino 6,5: prova di consistenza quella dell’uruguaiano che argina i tentativi del Genoa. Suo il velo illuminante che libera Luis Alberto per il vantaggio.

Lazzari 5,5: la sua gara dura mezz’ora, il tempo di procurarsi l’ennesimo infortunio muscolare.

Anderson 5: nell’addio annunciato in settimana prometteva di dare il massimo in queste ultime gare di campionato. Contro il Genoa sparisce dal campo.

Luis Alberto 6,5: Prima di dire addio fa in tempo a bucare la porta di Martinez per regalare tre punti d’oro alla Lazio.

Castellanos 4,5: attaccante talmente atipico che non trova mai la via del tiro in porta. Ha un difetto enorme: quello di essere troppo altruista.

All. Tudor 7: terzo successo su quattro in campionato. Cancella il passo falso nel derby con due vittorie importantissime che rilanciano le ambizioni stagionali della Lazio.

Foto: S.S. Lazio Facebook