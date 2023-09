La Roma sprofonda, il Genoa dilaga e vince 4-1: serata da incubo per la squadra di Mourinho

Serata da incubo per la squadra giallorossa. Dopo il pareggio esterno contro il Torino di domenica, la squadra di José Mourinho era chiamata ad una vittoria per accorciare sulle concorrenti che spingono sempre di più. La Roma, però, non riesci ad imporsi a Marassi, anche per merito di un Genoa che si è reso protagonista di una partita strepitosa. Alberto Gilardino ha preparato la partita in maniera perfetta, concedendo poco ai capitolini. Genoa cinico e spietato, che trova la vittoria grazie alle reti di Gudmusson, Retegui, Thorsby e Messias. I giallorossi restano cosi fermi a quota cinque punti in classifica.

Primo tempo

La gara si apre con un Genoa subito aggressivo, e che trova il vantaggio dopo soli quattro minuti grazie alla prima rete stagionale di Albert Gudmundsson. Al minuto 12 prima tegola per il Genoa che perde il capitano Badelj per infortunio. La reazione della Roma arriva al 20° con Paredes, ma la conclusione del centrocampista argentino termina alta. La rete del pareggio giallorosso arriva pochi minuti più tardi, con Cristante che di testa non perdona l’estremo difensore dei rossoblu. Cambio obbligato anche per José Mourinho, costretto a fare a meno di Llorente che non è in grado di proseguire la partita. In casa Genoa non c’è pace, visto che anche Kevin Strootman non riesce a continuare per un problema muscolare. Al 44° arriva il nuovo vantaggio genoano grazie alla a Retegui, che con grande freddezza batte un incolpevole Rui Patricio. Termina con il punteggio di 2-1 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

La ripresa inizia con la Roma ancora più offensiva, visto che Mourinho manda in campo Belotti al posto di Mancini. I giallorossi ad inizio ripresa trovano il pareggio con Lukaku, ma la posizione del belga è di fuorigioco. Al 62° la Roma ci prova ancora con Cristante, ma la sua conclusione si spegne sul fondo. Al primo vero affondo il Genoa trova il 3-1 con Thorsby, che di testa batte da pochi passi Rui Patricio. All’81° arriva il poker rossoblu grazie al nuovo entrato Messias, che con un potente sinistro non lascia scampo all’estremo difensore giallorosso. Nel finale ci prova Dybala con un sinistro dal limite dell’area di rigore, ma la conclusione termina alta. Il Genoa si rende ancora pericoloso in ripartenza, ma il risultato non cambia: termina 4-1 la sfida di Marassi.

Le pagelle

Rui Patricio 5

Poteva di più in alcune circostanze, anche se è l’ultimo dei colpevoli per i 4 goal presi.

Mancini 5

Partita pessima per lui, che nel finale di primo tempo rischia anche il secondo giallo.

Llorente (24′) S.V.

Ndicka 5

Lento e spesso in difficoltà. Si nota che la condizione fisica non è certamente delle migliori.

Kristensen 4,5

Non riesce ad aggiungere nulla alla squadra. Sbaglia parecchio e soffre molto anche in fase difensiva.

Cristante 6

Primo tempo buono, dove trova anche la rete del momentaneo pareggio. Nella ripresa cala come tutta la squadra.

Paredes 5

Bene nel primo tempo e male nel secondo. Va spesso in difficoltà quando gli avversari vanno in pressione.

Pellegrini 4,5

Era chiamato a prendersi la squadra sulle spalle, invece non riesce a dare quello che Mourinho si aspetta da lui.

Spinazzola 5,5

Nel primo tempo crea qualcosa di buono, mentre nella ripresa cala di condizione.

Dybala 5,5

Non il solito Dybala. L’argentino ci prova in svariate circostanze, senza rendersi però mai realmente pericoloso.

Lukaku 5

Trova la rete nella ripresa che viene annullata per fuorigioco. Per il resto fa poco e niente, anche se c’è da dire che viene servito pochissimo.

Subentrati

Bove (24′ p.t.) 5

Entra per sostituire Mancini, ma non porta praticamente nulla stasera.

Belotti (46′) 5

Ad inizio ripresa Mourinho lo manda in campo per cercare di creare pericoli. L’attaccante azzurro, però, non riesce ad incidere.

El Sharaawy (77′) S.V.

Azmoun (77′) S.V.

Aouar (77′) S.V.

